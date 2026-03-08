我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭宗哲和太太從學生時期就認識，高中後開始交往，對方不僅是他的初戀，也是最強後盾。（圖／鄭宗哲IG ＠zero_cheng_12）

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（8）日迎戰韓國隊，繼「國防部長」張育成開轟後，鄭宗哲在6局上也擊出陽春砲，替中華隊再添一分。鄭宗哲以現役紅襪的身分投入經典賽，他曾分享童年偶像是前洋基王牌投手王建民，而他的初戀對象則是現任妻子 Irene，鄭宗哲當年前往美國追逐夢想，太太一路相伴，陪他遠赴異鄉奮鬥，細心照顧他的生活，成為鄭宗哲最堅實也溫暖的後盾。鄭宗哲經歷4次DFA（指定讓渡）的休賽季，最終以現役紅襪的身分加入經典賽，美國小聯盟官網 MiLB.com 曾對他進行專訪，他表示從5、6歲就拿著球棒在家練習，甚至打破家中窗戶與電視，而母親則一路支持他。鄭宗哲提到童年偶像是台灣之光王建民，一度以為自己會成為投手，總想著自己也能站上大聯盟投手丘。鄭宗哲和太太從學生時期就認識，高中後開始交往，對方不僅是他的初戀，也是最強後盾，太太陪他遠赴異鄉奮鬥、細心照顧。鄭宗哲升上大聯盟那天，恰巧是Irene的生日，他說：「感覺這對她來說是最好的生日禮物！」甜蜜感情閃瞎眾人。鄭宗哲在今日的台韓生死戰，不僅在游擊區展現了大聯盟認證的守備實力，更在關鍵6局開轟，猛烈表現讓人再次看到他的棒球實力。