2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（8）日迎來預賽最終戰，交手宿敵韓國隊，中華隊前7局以1分落後，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在8局上把握得點圈機會，從韓國隊唐寧（Dane Dunning）手中敲出2分砲，一棒逆轉戰局，以4：3領先。此役中華隊靠著張育成的陽春砲先馳得點，不過在5局下遭到追平，6局上鄭宗哲開轟，中華隊要回領先，但6局下中繼投手林維恩挨了金倒永的2分砲，中華隊又以2：3落後。8局上中華隊攻勢再起，江坤宇從韓國隊混血投手唐寧手中敲出安打，兩出局後費爾柴德站上打擊區，鎖定唐寧的滑球，一棒將球送上右外野看台，這支2分砲，替中華隊再度要回優勢，以4：3領先，東京巨蛋巨大歡呼聲。