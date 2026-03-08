我是廣告 請繼續往下閱讀

中國外交部長王毅今（8）日在中國兩會外交主題記者會上重申，台灣問題是中國的內政，是中國核心利益的核心，這條紅線不容逾越或踩踏，「我們絕不允許任何人、任何勢力把台灣再次從中國分裂出去。」王毅在中國第14屆全國人大第四次會議期間舉行外交主題記者會，被中評社記者問及，如何評估在台海擦槍走火的風險？以及中方是否設定了兩岸統一的時間表和路線圖？對此，王毅回應，台灣自古以來就是中國領土，過去、現在和將來都絕無可能成為什麼國家。「台灣回歸中國是中國人民抗日戰爭勝利成果，也是二戰勝利果實。」他進一步指出，《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》、聯大第2758號決議等一系列國際法律文件都已將台灣地位牢牢鎖定。任何在國際上製造「兩個中國」、「一中一台」的圖謀都注定失敗。王毅強硬指控，民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，是破壞台海和平穩定的禍根亂源。事實一再證明，國際社會反對「台獨」分裂的立場愈鮮明，堅持一個中國原則的立場愈堅定，台海的和平穩定就愈有保障。他強調，台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心，這一紅線不容逾越或踩踏。「我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去。」王毅聲稱，國際社會已形成堅持一個中國的壓倒性共識。「愈來愈多的國家和中國站在一起，不僅重申堅持一個中國原則、承認台灣是中國的領土，還明確反對一切『台獨』分裂行徑，支持中國的統一大業，這充分說明，反『獨』促統順應時代大勢，也符合國際期待。」最後，王毅宣稱，解決台灣議題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋。「順之者昌，逆之者亡。」