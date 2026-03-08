我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰上演戲劇性逆轉！中華隊在八局上吹起反攻號角，第三棒台美「混血王子」費爾柴德（Stuart Fairchild）面對韓國隊大聯盟級後援投手唐寧（Dane Dunning），一棒掃出右中外野方向兩分砲。這發關鍵全壘打不僅護送壘上的江坤宇回到本壘，更幫助中華隊以4：3逆轉超前，瞬間讓東京巨蛋陷入沸騰。八局上，中華隊攻勢再起。第九棒江坤宇率先敲出左外野穿越安打站上壘包，隨後靠著第一棒鄭宗哲的犧牲觸擊推進至二壘。在陳晨威擊出右外野飛球出局後，兩出局二壘有人，輪到本屆賽事手感火熱的費爾柴德上陣。面對接替登板的唐寧，費爾柴德在1壞球沒有好球的情況下，精準鎖定一顆81.4英里（約131公里）的滑球大棒一揮。根據大聯盟Statcast系統數據顯示，這發全壘打擊球初速高達100.6英里（約161.9公里），擊球仰角30度，飛行距離來到374英尺，直接越過中右外野全壘打牆。這發全壘打是費爾柴德在本屆賽會的第2轟，更是價值連城的逆轉砲。在開轟前，中華隊在比分上仍處於落後，但費仔這一棒不僅打回2分打點，更讓中華隊的贏球機率（Win Probability）一口氣狂飆48.7%，瞬間翻轉來到70.4%。球飛出大牆的瞬間，巨蛋現場響起震耳欲聾的中信兄弟「戰歌」，中華隊休息室全體球員更衝到欄杆前瘋狂慶祝，中華隊靠著這發關鍵兩分砲，晉級複賽邁出了決定性的一步。