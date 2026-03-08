我是廣告 請繼續往下閱讀

費仔球衣哪裡買？滿貫轟紀念T預購只開到今晚23:59

限時不限量預購

▲昨（7）日費仔開轟之後，TAIWOLF台灣狼也開設《 Stuart Fairchild GS紀念短T》官網限時不限量預購。（圖／翻攝TAIWOLF台灣狼）

▲TAIWOLF台灣狼也有賣球員版的費爾柴德球衣，有黑、白兩款。（圖／翻攝TAIWOLF台灣狼）

▲TAIWOLF台灣狼開賣費仔費爾柴德Stuart Fairchild系列商品預購。（圖／翻攝TAIWOLF台灣狼官網）

費仔我愛你！2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事中華隊大戰韓國，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在8局上把握得點圈，從大聯盟投手唐寧（Dane Dunning）轟出2分砲，加上昨（7）日對捷克的滿貫砲，「費仔」已經成為台灣全民偶像，許多人也好奇「費仔球衣哪裡買？」目前TAIWOLF 則有開Stuart Fairchild系列商品預購，有黑白兩款球衣，還有紀念T，所有商品預購都只到今晚23:39截止！今年29歲的費爾柴德出生於美國西雅圖，現效力於美國職棒大聯盟（MLB）克里夫蘭守護者體系，他的媽媽雖是台灣人，但在12歲就搬到美國，因此費仔與媽媽的幾乎都不太會說中文，費仔在今年加入中華隊。目前費仔已有 5 年大聯盟資歷，經歷過水手、巨人、勇士等多支球隊洗禮，練就極強的抗壓性，今年受邀大聯盟春訓，是貨真價實的 MLB 層級選手。費仔在本次經典賽連兩場開轟，亮眼表現已經擄獲全台灣民眾的心，成為他的球迷，許多人紛紛想要購買到他球衣，昨（7）日費仔開轟之後，TAIWOLF台灣狼也開設《 Stuart Fairchild GS紀念短T》官網，售價：1280 元。除了滿貫轟紀念T之外，TAIWOLF台灣狼也有賣球員版的費爾柴德球衣，有黑、白兩款，價格都是新台幣2280 元。