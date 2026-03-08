中華隊強棒費爾柴德八局上轟出一發逆轉2分砲，中華隊暫時4比3反超韓國。

對許多球迷而言，第一個問題往往是：唐寧究竟是誰？為何會代表韓國出賽？

▲韓裔大聯盟級強投唐寧（Dane Dunning），休賽季以小聯盟約加盟西雅圖水手，春訓昨戰獲得先發機會。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026年世界棒球經典賽台韓大戰，「費仔」費爾柴德面對韓國，八局擊出逆轉2分砲。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic, WBC）中華隊與韓國隊的關鍵生死戰進入後段，韓國隊在七局上局面吃緊時推出一名對台灣球迷而言相對陌生、卻具備不容忽視資歷的投手，唐寧（Dane Dunning）。答案來自他的血統背景。唐寧的母親為韓國人，依據世界棒球經典賽的參賽資格規範，球員只要符合父母血緣認定，即可代表相應國家隊出賽。也因此，這位名字與外型都帶有濃厚美式職棒色彩的右投，得以披上韓國隊戰袍，完成代表母親祖國參賽的心願。31歲的唐寧，1994年出生，右投右打，2016年曾在大聯盟選秀首輪被華盛頓國民指名，職業生涯先後效力過芝加哥白襪、德州遊騎兵與其他球隊，2026年則與西雅圖水手簽下小聯盟合約。根據提供資料，他在大聯盟生涯累積136場出賽、102場先發，總計主投593.1局，拿下28勝32敗、防禦率4.44，屬於典型能先發、也能中繼的「搖擺型投手」。他職業生涯最具代表性的年度，出現在2023年效力德州遊騎兵期間。當年唐寧在35場出賽、26場先發中，繳出12勝7敗、防禦率3.70的表現，並在球隊奪下世界大賽冠軍的過程中扮演重要角色。這代表他並非只是邊緣投手，而是真正在高張力賽季中證明過自己具備實戰價值的戰力。若從投球型態來看，除了速球系武器外，唐寧還搭配變速球、滑球與彈指曲球，讓打者難以鎖定單一球種。這樣的型態，正是大聯盟中相當常見的「配球型右投」模板：不靠單一決勝球吃天下，而是用不同角度、不同尾勁，不斷擾亂打者節奏。對短期賽來說，這類投手的價值尤其高，因為只要捕手配球到位、守備支援穩定，就有機會在中短局數內快速封鎖對手反攻節奏。唐寧之所以被韓國隊視為本屆關鍵投手，不只是看中他的大聯盟履歷，更因為他在賽前熱身賽中已展現不錯狀態。根據提供資料，他在3月3日對日職歐力士猛牛的官方熱身賽中主投3局，被敲3安、無保送、1次三振，最重要的是在無人出局一、三壘有人的危機下成功化解失分，顯示其危機處理能力與臨場穩定度仍具相當水準。賽後他也提到，自己現階段的投球策略是積極攻擊好球帶，並稱讚韓國隊捕手朴東原的配球引導。這點值得注意，因為唐寧這類型投手若能與捕手形成足夠默契，往往能把球種優勢發揮到最大。韓國隊主帥柳志炫對他的信任，也正建立在這種「可執行性高、抗壓性穩」的實戰條件上。從本場台韓戰的實際內容來看，唐寧的角色也很鮮明。韓國先發柳賢振投完3局、郭斌接手後續，但到了七局上中華隊再度形成得分壓力，韓國選擇把唐寧推上場。面對一、二壘有人局面，他一登板便製造林家正擊出三壘滾地球雙殺，直接拆除危機，展現出具備壓制比賽轉折點的能力。這一球的價值，不只是帳面上的雙殺出局，更在於他讓韓國隊在最危險的時刻，重新把比賽節奏拉回自己手中。對一場高張力的短期淘汰邊緣戰來說，這類登板價值遠高於單純數據，因為它直接改變了雙方教練團後續調度空間與打線心理壓力。對中華隊來說，唐寧最大的威脅，不單只是他的球路本身，而是「陌生感」。相較於柳賢振這類成名多年的亞洲名將，中華隊對其投球節奏與球種習性較有既定印象；但唐寧這類具大聯盟背景、又不常在亞洲舞台亮相的投手，會讓打者在臨場辨識與出手時機上出現更多不確定性。再加上他具備完整的大聯盟先發與中繼經驗，意味著他比一般牛棚投手更能承受壘上有人、局勢緊繃的登板情境。韓國隊此時啟用他，本質上就是希望用一名具備「大場面履歷」的投手，