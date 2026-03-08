我是廣告 請繼續往下閱讀

WBC經典賽中華隊迎戰韓國，七局上中華隊陷入1分落後，鐵捕林家正於一二壘有人局面下敲出雙殺，中華隊攻勢瞬間瓦解，林家正跑到一壘後相當自責，氣到把頭盔直接摔爆，所幸中華隊靠著費仔8局上全壘打，再度逆轉比分，4：3取得領先。中華隊第2局先靠張育成陽春砲領先，韓國則在第五局追回1分，第6局中華隊再發力，大聯盟球員鄭宗哲敲出陽春砲率隊再超前，結果下個半局韓國也還擊，靠金倒永2分砲再度逆轉。七局上，中華隊首名打者吳念庭敲安上壘，1出局後吉力吉撈.鞏冠選到保送，輪到捕手林家正登場，此時韓國派出大聯盟強投唐寧（Dane Dunning）救援上場，面對第2顆82英里滑球敲出滾地球，三壘手金倒永踩壘後快傳一壘造成雙殺，中華隊該局攻勢瓦解。林家正無緣建功情況下，過性沉穩的他也罕見展露情緒，氣到摔頭盔，轉播畫面也拍到中華隊裝備經理上前檢查時，發現頭盔護臉直接碎裂。