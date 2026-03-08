我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大批台灣人前往東京巨蛋為中華隊應援。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）的台韓大戰，在今（8）日上午11點正式開打，現場同樣湧入大批球迷。不料竟有球迷似乎買錯邊，穿戴著中華隊應援衣物在韓國隊應援席應援，人還多到被舉牌，讓網友笑翻，不過有人因為捕捉牌子上寫著「台灣隊」，而秒變乖表示「願意配合」。今日的台韓大戰有許多中華隊球迷到場應援，人還多到有部分球迷現身在韓國隊的席位，讓現場忍不住舉牌呼籲：「本區為韓國隊應援席。請勿為台灣隊加油、使用台灣隊應援物品或穿台灣隊球衣。感謝您的配合」，火速引發網友討論，驚訝台灣球迷竟然多到被舉牌的同時，有眼尖網友在看到「台灣隊」3個字後，馬上改變姿態表示「看在內容寫台灣隊我很願意配合的」。除此之外，該貼文也出現不同聲音，有人認為花錢買票為什麼要被限制，但有網友指出，在買票當時就有明確說明應援區，並喊話要尊重韓國隊，也有網友開玩笑直呼「事實證明台灣人真的很會搶票」。