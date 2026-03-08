我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大批台灣人前往東京巨蛋為中華隊應援。（圖／記者葉政勳攝）

▲「費仔」費柴德在WBC台韓戰又轟一支全壘打，讓台灣取得領先。（圖／記者葉政勳攝）

台韓大戰實在太刺激了！中華隊與韓國隊在正規9局激戰成4：4平手，雙方即將進入令人血脈賁張的延長賽。根據2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）的規定，延長賽將直接啟動「突破僵局制」。如果兩隊打進延長賽，將是本屆賽會首次打進突破僵局制，這項會讓球迷心臟漏拍的賽制到底是什麼？對接下來的戰局又有何影響？為您送上熱騰騰的賽制解析！突破僵局制（Tie-breaker）是一種專門為延長賽設計的特殊規則。它的核心目的非常務實：為了「加快比賽節奏」並「保護投手與球員」。在過去，棒球的延長賽常常演變成無止盡的焦土戰，不僅耗費大量時間，更可能把球隊的牛棚投手徹底操爆。透過在延長賽開局直接放置得點圈跑者，能大幅提升得分機率，讓比賽盡快分出勝負。根據目前WBC與美國職棒大聯盟（MLB）同步的最新賽制，突破僵局制就像是把比賽直接切換成「得點圈高壓局」。具體規則如下：📍啟動時機： 當正規9局打完雙方依然平手時，從第10局起全面實施。📍開局設定： 每個半局開局就是「無人出局、二壘有人」的狀態。📍跑者身分認定： 直接站在二壘的跑者，必須是該局首位打者的「前一棒次」球員（通常是上一局最後出局的打者）。📍紀錄計算方式： 開局自動站上二壘的跑者若得分，不算作投手的自責分，防守方也不會被記失誤。為了順應加快比賽節奏的世界潮流，突破僵局制已經廣泛運用在全球各大棒球賽事中，但在細節上略有不同：📍WBC經典賽與MLB的例行賽： 皆採用開局「僅二壘有人」的模式。📍中華職棒（CPBL）： 為了與國際接軌，中職已於2024年起在例行賽延長賽中正式導入「二壘有人」的突破僵局制。📍WBSC國際賽（如世界12強賽、U18、U23等）： 這些層級的國際賽同樣採用突破僵局制，但戰況更為緊繃，開局是直接塞滿「一、二壘有人」的局面。面對開局就有跑者在二壘的極端壓力，教練團的戰術鬥智（例如犧牲短打推進、故意四壞球保送抓雙殺，或是關鍵代打代跑）將成為左右這場台韓勝負的關鍵。