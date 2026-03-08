我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰昨日現身日本東京巨蛋看球，為中華隊加油，而這也是1972年台日斷交以來，54年來首度現任閣揆赴日。對此在野質疑卓榮泰公器私用，卓榮泰今（8）日受訪時僅簡短回應，是休假日的自費且私人的活動。對此，民眾黨質疑，「請問卓院長您自費花了多少錢，可以從『松山指揮部』包機？請問軍機場什麼時候開放『自費私人包機』」，從松指部包機就不可能是「私人行程」，下午一定有黨媒出來一條龍幫忙洗地。民眾黨今日狠酸，「我們的院長很有錢啊！卓員外看棒球可以自費包機，帶了一堆官員和維安衝東京球場，要做事就頻頻喊不行！」，國防部口口聲聲喊三項軍購發價書，十萬火急，3月15日就要到期不簽不行。為了國家安全，台灣民眾黨團上禮拜五主動展現誠意，提案授權行政院可以先行與美國簽署發價書，「結果呢？因為民進黨的薪水小偷 爽飛東京看棒球，22人立委缺席院會，民進黨立院黨團在協商時只能尷尬要求 ‘『延後處理』，這就是民主進步黨口中的守護台灣 ？」民眾黨痛批，民進黨整天哭窮，3兆預算不夠，還要大筆一揮、黑箱編1.25兆軍購特別預算，最扯的是，民進黨整天抹黑在野黨擋預算、不顧民生，結果關鍵表決時刻，自家立委直接表演大衛魔術集體消失。民眾黨怒轟，3月6日週五立法院會，民眾黨提案的「新興計畫先行動支案」已經可以表決三讀，讓TPASS、搶救少子女化、重點橋樑安全計畫先行動支，「結果民進黨51戰隊幾乎腰斬只剩下 29 人，一堆人假在台灣打卡、真爽遊東京，想擋也擋不住，這才讓本案終於三讀，不再讓民進黨卡住國家運作。」民眾黨質疑，「國家大事不好好處理的三不院長卓榮泰，更在院會一結束就快樂自費包機、直飛東京看球，台灣民眾黨立法院黨團要請問院長：請問卓院長您自費花了多少錢，可以從『松山指揮部』包機？請問軍機場什麼時候開放『自費私人包機』？我們可以去哪裡申請？請問發言人加上一大群維安人員也全都是自費嗎？」民眾黨表示，「眼看風暴擴大，一票民進黨官員立委忙著幫『卓三不』洗地，沈伯洋扯是『外交行程』，管碧玲說一定有見到日本要人，依照民進黨與媒體友好程度，下午一定有黨媒出來爆『內幕！因應國安危機卓揆低調赴日會盟友』一條龍幫忙洗地。」民眾黨狠酸，民進黨人想幫卓三不遮掩護航天經地義，但拜託要先對好說詞，卓榮泰說「自費私人行程」，但從松指部包機就不可能是「私人行程」；管碧玲說卓院長「一定有見日本政要，可是卓榮泰本人信誓旦旦說「日本行唯一安排就是看棒球」，怎麼兜都兜不攏。民眾黨最後比紹，「卓榮泰從不副署、不公布、不執行三不院長，升級成『不能說、不能問、不能曝光』的六不員外，請問廣大聰慧的人民，會買單嗎？」