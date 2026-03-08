我是廣告 請繼續往下閱讀

費仔越看越眼神原因找到了！神撞臉《奇異博士》男星無違和

▲「費仔」費爾柴德在本屆WBC經典賽表現可圈可點，先是在昨日對上捷克轟出驚天動地的「滿貫全壘打」，今日對決韓國隊時也轟出2分砲。（圖／記者葉政勳攝）

貼出費仔與飾演漫威英雄《奇異博士》的英國演員班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）照片，兩者不只臉型相似，就連氣質也十分雷同

▲有球迷認為，費仔與「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（圖右）臉型相似，笑說「那麼全壘打也就不意外了！應該是被轉移了」。（圖／《復仇者聯盟》劇照）

「費仔」費爾柴德是誰？MLB等級實力：台灣血統

▲費仔在昨日對上捷克時，轟出中華隊WBC首支滿貫全壘打，而他4個月前才和金髮老婆舉辦婚禮。（圖／IG@hannafairchi）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（8）日對上韓國隊，中途中華隊比分數一度落後，直到「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）轟出逆轉兩分砲，幫助台灣逆轉戰局，這也是他個人連續兩天開轟，讓費仔聲勢在網路上大紅。「費仔」費爾柴德在本屆WBC經典賽表現可圈可點，先是在昨日對上捷克轟出驚天動地的「滿貫全壘打」，單場還跑出3次盜壘，助台灣以14比0擊敗捷克；今日對決韓國隊時，原本中華隊落後1分，但在8局上半時費仔擊出2分砲，幫助台灣逆轉戰局，也是他在本屆賽會中第2轟。費仔接連幾天賽事的出色表現，加上他的帥氣外貌讓他在全台爆紅，不過近日就有網友在Threads發文，，讓網友驚訝表示「原來！面熟的原因」。對比照曝光後，瞬間引來眾多球迷留言認證，「難怪我一直覺得很像誰」、「原來…就覺得哪裡有個感覺說不上來」、「原來不是只有我這樣覺得面熟，感謝你解答，至尊魔法師應戰」、「原來我們才是復仇者聯盟」、「那麼全壘打也就不意外了！應該是被轉移了」、「奇異博士代打」。「費仔」費爾柴德是明台美混血職棒外野手，曾先後效力亞利桑那響尾蛇、西雅圖水手、舊金山巨人及辛辛那提紅人等隊，且在2017年 MLB 選秀會上，費仔以第二輪第38順位被選中，獲得高達180萬美元（約新台幣5911萬元）簽約金。費仔實力驚人，累積長達5年的大聯盟資歷，早已訓練極大的抗壓性，今年還受邀參加大聯盟春訓，被認證是MLB等級的戰力。費仔雖然出生於美國西雅圖，卻擁有台灣血統，母親其實是台中人，12歲時他跟隨家人移民美國，本次代表中華隊出戰經典賽，也是因想多了解母親的家鄉。不過帥氣的費仔早已名草有主，去年11月他才和金髮老婆漢娜（Hanna Fairchild）在希臘舉行婚禮，當時他還在個人社群平台甜蜜告白與放閃，坦言「我是個幸運的男人！」更表達老婆是他的心靈支柱，兩人外貌姣好也被外界誇讚十分登對。