我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰上演史詩級戰役，中華隊以5：4逆轉擊敗宿敵韓國隊。賽後韓國隊總教練柳志炫難掩失落，坦言這場比賽「本來應該是要贏的」，同時也對中華隊展現出的強大戰力給予高度評價，特別點名先發投手古林睿煬的壓制力是勝負關鍵。韓國隊本役在比賽後段慘遭逆轉飲恨，賽後記者會上，總教練柳志炫神情凝重地表示：「今天這場比賽，我們本來應該是要拿下勝利的，但最終的結果卻是這樣。不過，我們仍然還有晉級8強的機會，今天回去後必須立刻重新武裝，為接下來的比賽做好準備。」韓國隊向來以嚴密的情蒐著稱，針對近年來頻繁交手的中華隊，韓國媒體也特別提問對台灣戰力的看法。對此，柳志炫大方承認中華隊的蛻變：「從2023年開始，我們和這批中華隊已經有過多次交手。我們很清楚，台灣這幾年成長非常多，現在已經變成一支實力非常堅強的團隊，今天他們打出了一場極為精彩的比賽。」談到這場比賽最讓韓國隊頭痛的環節，柳志炫毫不猶豫地點名了中華隊先發王牌古林睿煬。「特別是他們的先發投手古林睿煬，他在前半段對我們的打線形成了完美的壓制，這為中華隊後續的氣勢和反攻勢頭，帶來了非常正面的影響。」