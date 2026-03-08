我是廣告 請繼續往下閱讀

全球金融市場上週五迎來震撼彈，受美國非農就業數據意外疲弱及中東局勢緊張影響，美股四大指數全面收黑，台指期夜盤更一度重挫1030點，收在32673點，市場避險情緒急速升溫。理財專家指出，在盤勢震盪之際，投資人更應鎖定具備「高現金流」標的來避險，而3月多檔逆勢調升配息的高股息ETF，正成資金最佳避風港。回顧上週五國際盤勢，美國2月非農就業人數意外減少9.2萬人，遠低於預期的增加6萬人，失業率升至4.4%，加深了市場對經濟放緩的擔憂，同時，中東地緣政治升溫推升布蘭特原油期貨一度觸及94美元高位。在多重利空夾擊下，標普500下跌1.3%、那斯達克下挫1.6%、道瓊更跌去1%，直接拖累台指期盤後表現。不過，投資人無須過度恐慌，台灣經濟「底氣」依然十足。經濟部最新公布的1月外銷訂單高達769.1億美元，年增率飆升60.1%，遠優於市場預期。即使扣除春節基期因素，日均金額年增仍達26.5%，其中資通訊（增幅61.1%）與電子產品（增幅42.1%）成長最為亮眼，反映出美國科技巨頭對AI資本支出的強勁需求，為台股長線提供了堅實的基本面支撐。在「國際大震盪、國內有基本面」的環境下，單純賺取價差的難度變高，能提供穩定現金流的高股息ETF成為抗震首選。觀察3月台股ETF除息名單，包括00919、00918與00961等標的，配息金額皆出乎意料地向上調升。包含百萬級的00919（群益台灣精選高息）在連續兩季配發0.54元後，本季暴力拉高至0.78元創下新高，年化配息率衝上12.8%，達成自2023年6月以來連續12季年化破10%的驚人紀錄。00918（大華優利高填息30）則將配息調高至0.62元，穩穩維持10%以上的亮燈水準。而月配型的 00961（FT臺灣永續高息）本季配息也強勢回升，年化配息率飆高至14%，展現其將前期資本利得轉化為實質配息回饋投資人的爆發力。理財專家建議，投資人可透過高息ETF進行「防守中帶進攻」的資產配置。在防守端，可選擇如00919、00918這類持有保守「金融股」與戰爭受惠「航運股」的標的，金融股在利率穩定時能提供穩健現金流，而航運股則能受惠於地緣政治緊張帶來的運價上漲，兩者搭配能形成極佳的防禦陣線。在進攻端，考量台灣外銷訂單亮眼，投資人也可適度配置如00961等電子權重較高的ETF，在領取高息的同時，保留參與AI科技股反彈的成長機會，達到進可攻、退可守的平衡。