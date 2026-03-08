2026世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰今（8）日中午開打，比賽超膠著甚至比分追平進入第十局延長賽，最終中華隊以5：4險勝韓國隊，讓現場、螢幕前的球迷都激動哭。本屆比賽之際，一隻網紅薩摩耶「萊芙」也隨之爆紅，因為他預測了四場比賽的結果，前三場都神準命中，今日的台韓戰中牠選擇了台灣獲勝，因此比賽結果出爐後，讓許多網友紛紛都留言區寫下：「快來朝聖神犬！」
小狗萊芙爆紅的起因為，經典賽開打前，小狗的飼主在社群上傳了萊芙為台灣隊賽況的預測影片，最後牠選擇了台灣對澳洲輸、台灣對日本輸、台灣對捷克贏、台灣對韓國贏，超神準的預測結果，使得影片在台韓大戰前意外爆紅，因此也讓許多球迷相信「台灣今天一定會打贏韓國！」
今日的台韓大戰中，中華隊不負眾望地戰勝韓國隊，而萊芙的預言也再次發酵，而狗狗的飼主也開心在社群中寫下：「集氣！持續幫中華隊加油」，事前相信狗狗算命的網友們也在獲勝後在留言區回應「來朝聖神犬」、「留友看神狗」、「狗勾太厲害了！！！！四場都猜對！！！ 太強」、「以後任何比賽就靠你預言了！」、「先知小狗。」
