▲今日擔任先發的古林睿煬，前4局發揮「台灣金孫」的宰制力，完全封鎖韓國打線。（圖／記者葉政勳攝）

▲今日敲出關鍵兩分砲的費爾柴德（Stuart Fairchild）則透露，由於對韓國投手唐寧（Dane Dunning）非常熟悉，成功鎖定偏高滑球出擊。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽C組今日上演台韓史詩大戰，雙方一路纏鬥至第10局突破僵局制，最終中華隊憑藉強迫取分與投手曾峻岳的關鍵守備，以5：4力克韓國，保住晉級一線生機。賽後，先發4局展現強大壓制力的王牌投手古林睿煬，在受訪時禁不住激動哽咽，更首度透露當時「血染球褲」奮戰至氣力放盡的心聲。今日擔任先發的古林睿煬，前4局發揮「台灣金孫」的宰制力，完全封鎖韓國打線。然而第5局後狀態出現起伏，轉播畫面更拍到他球褲疑似因手指破皮流血而染紅。對此，古林睿煬在賽後哽咽表示：「我一直在問自己，什麼是讓人感動的比賽？這場比賽就像我小時候看中華隊那樣，我感動了自己，相信也能感動其他人。」對於傷勢，他淡然表示指背破皮影響不大，主要是當時已氣力放盡，「但我相信後面的隊友一定能幫我守下來。」他也展現旅日投手的自信，強調儘管韓國打線強悍，「我相信自己不比他們差，就是勇敢攻擊好球帶。」中華隊總教練曾豪駒賽後感觸深刻，他指出球隊在熱身賽並未特別演練突破僵局制，但球員展現了極高的專注度。「每個人都做好任務，專注應對每一顆球，不要留下後悔。」曾總表示，雖然賽事中間一度有失誤險些被帶走節奏，但很感謝球員堅持到最後，「我們無法掌握後續賽事（比較失分率）的變化，但必須把能掌握的機會握在手裡。」今日敲出關鍵兩分砲的費爾柴德（Stuart Fairchild）則透露，由於對韓國投手唐寧（Dane Dunning）非常熟悉，成功鎖定偏高滑球出擊。他感性表示：「台韓大戰非常有張力，現場球迷給了我們巨大的力量。雖然一開始吞下2連敗，但大家仍持續支持，這對我們意義重大。」10局上，中華隊換上隊長陳傑憲代跑二壘，靠著蔣少宏犧牲觸擊與陳傑憲的積極跑壘攻佔一三壘，隨後江坤宇執行強迫取分戰術點回超前分。10局下，韓國隊雖靠觸擊推進至三壘，但投手曾峻岳臨危不亂，讓道奇好手金慧成擊出內野滾地球，中華隊果斷傳本壘成功觸殺跑者，斷絕韓國隊反攻氣焰。儘管中華隊先前遭澳洲完封在失分率上較為吃虧，但這場勝利無疑為中華隊打了一劑強心針。