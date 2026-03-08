我是廣告 請繼續往下閱讀

澎湖縣長陳光復於大年初一（17日）出席公開行程時，在澎湖縣文化局演藝廳不慎於階梯踩空摔倒，導致頭部重創當場陷入昏迷，目前他仍在病房接受治療當中。陳光復的官方臉書粉專今（8）日發文分享，2個女兒選擇了留職停薪守護著爸爸，目前陳會睜眼，好似要回應什麼，手腳也有動作反應。陳光復的官方臉書粉專今日發出一張陳光復和家人的合照，配文表示這是2014年拍的照片，一直印在縣長夫人吳淑瑾的名片上，淑瑾媽媽說，這是要感謝光復爸爸一直照顧著全家人，爸爸是全家人的依靠；今天是三八婦女節，兩個女兒選擇了留職停薪，放下了手邊工作，決定要守護著爸爸，「Daddy，我們要好好照顧您，做您的依靠，希望您早日康復，回歸昔日的生活」。粉專指出，陳光復的女兒要向所有關心爸爸的鄉親朋友們報平安。病床邊，她們在爸爸耳邊，傳達著大家的關心及家鄉的訊息，爸爸會睜眼，好似要回應什麼，手腳也有動作反應。復元之路需要耐心，遵循醫囑，按部就班地努力中。也謝謝澎湖鄉親的溫暖，讓家人能專心陪著光復爸爸走這段復健之路，並在婦女節這個特別的日子，向每一位在崗位上、在家庭裡堅韌付出的女性致敬。