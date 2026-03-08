我是廣告 請繼續往下閱讀

費仔連2天敲關鍵全壘打！逆轉韓國IG球迷數量暴增

▲WBC經典賽3月8日中華隊對韓國隊，8局上費仔打出關鍵逆轉2分砲。（圖／記者葉政勳攝）

▲費仔IG粉絲在經典賽開打前約3萬人，打完C組預賽時，已經衝破10萬人。（圖／IG@stu_fairchild4）

2026年世界棒球經典賽（WBC）今（8）日中華隊迎戰韓國，最終靠著「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在第八局敲出反方向右外野的逆轉2分砲穩住情勢，終場延長賽中華隊以5:4擊敗韓國。費仔連兩天開轟的亮眼表現，也讓他的台灣球迷數量暴增，IG追蹤者已經衝破10萬粉絲，而且人數還在持續上升中。中華隊本次經典賽表現充滿戲劇性！從第一場對澳洲時，打線完全熄火以0:3惜敗；第二場對日本，中華隊更以0:13遭對手7局扣倒；第三場對捷克時，中華隊完全甦醒打出14:0，7局扣倒捷克。到了今（8）日則與韓國纏鬥互有領先，最終在延長賽突破僵局拿下一勝，並穩穩守住下半局，贏下這場重要的比賽。而兩場比賽的勝利關鍵因子，都與這次徵召的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）有關。對捷克時，費仔先是敲出一發石破天驚的滿貫全壘打，個人單場更跑出3次盜壘成功，成為擊潰捷克氣勢的最大功臣。到了今（8）日台韓戰，中華隊率先靠著「國防部長」陽春砲取得領先，隨後韓國隊回敬2分砲，7局結束中華隊仍以3:4落後一分；直到八局上半戰況才逆轉，小可愛江坤宇安打上壘，接著鄭宗哲短打推進，。這是他本屆賽會第2轟，個人連續2天敲出全壘打。，費仔帥氣模樣也瞬間征服全台灣球迷的心。他的IG追蹤粉絲也從經典賽開打前的3萬多人，在這兩天比賽結束之後，已經衝破10萬人，截至今（8）日下午14點40分粉絲數為10.6萬，到了15點10分已經衝破11.5萬，而且數字還在持續飆升中。許多粉絲也在貼文留言區告白，「費仔真的拯救了我們，真的超愛你」、「我要買費仔的球衣了」、「連兩場贏球都靠你」、「部長張育成終於不孤單了」、「這次經典賽沒有費仔真的很難想像會怎樣」。