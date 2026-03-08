我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「費仔」費柴德在台韓戰又轟一支全壘打，讓台灣取得領先。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）的台韓大戰，在今（8）日開打後，兩隊瘋狂僵持，還進行到第10局延長賽，最後由中華隊勝利。而在這關鍵時刻的延長賽時，有網友緊張到翻出日前在台日戰時，球迷做的梗圖，直接點名「鼠、牛、兔」3生肖迴避，讓不少被點到生肖的球迷火速自首「我先離開好了」。台韓戰讓球迷看得超緊張，還好最後中華隊險勝韓國，讓球迷們士氣大增。而在延長賽的關鍵時刻，有粉絲緊張到直接拿出在台日戰時，網友做的要求3生肖迴避的梗圖，「關鍵時刻，請相關人等迴避，謝謝～」並點名屬「鼠、牛、兔」的人，馬上引來大批球迷自首「幸好我知道我帶賽⋯不敢看球賽」、「我屬牛耶！那我今天不看了！寧可信其有」、「我先迴避了」、「我打完了再來」，笑翻大家。中華隊在昨日打贏捷克後，今日稍早在延長賽以5比4險勝韓國，正式取得兩勝，讓球迷都非常開心，繼續喊話力挺中華隊，但沒想到竟連生肖等玄學都派上用場，只能說球迷們真的非常用心。