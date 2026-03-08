我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，今（8）日在東京巨蛋上演了一場注定載入史冊的「台韓史詩級血戰」。雙方一路慘烈廝殺至第10局突破僵局制，背水一戰的中華隊展現極致韌性，全場敲出7支安打、包含3發痛擊對手的全壘打，最終在延長賽以5比4驚險擊退韓國隊。這不僅是中華隊在WBC賽史上「首度」擊敗宿敵韓國，更在極度劣勢的失分率計算中，硬生生為自己殺出了一條血路。面對賽制失分率的嚴苛條件，中華隊不僅要贏，還得想盡辦法多得分、少失分。在如此令人窒息的高壓下搶下這歷史性的一勝，總教練曾豪駒在賽後記者會上難掩激動情緒。「我覺得棒球就是這麼有趣，可以很難過，也可以很快樂。」回顧從開賽苦吞兩連敗的低谷，到連拿兩勝的絕地大反攻，曾總感性地說：「一開始雖然不順利，但到最後可以將大家凝聚起來，共同打下最後兩場比賽。尤其這場台韓大戰，我們知道賽前在晉級機會的競爭上處於弱勢，但我們掌握住了，把機會給留下來了！」這場勝利，對於因傷無法上場的「台灣隊長」陳傑憲來說，意義更是無比巨大。當最後一個出局數抓下的瞬間，坐在板凳席上的陳傑憲再也忍不住，激動的眼淚奪眶而出。「首先要感謝我的隊友。我知道自己因為受傷沒辦法下場，但我在場下有多渴望勝利，就有多渴望隊友能有好表現。」陳傑憲紅著眼眶向全台灣球迷深情告白：「今天在現場聽到來自台灣的加油聲，真的很感動。比賽中看著球員們的好表現，拿下勝利的那一刻，眼淚是不自覺地掉下來。」陳傑憲激動地說：「大家沒有放棄，球迷更沒有放棄我們，直接把東京巨蛋變成了台灣主場！感謝球迷的愛戴，我愛你們！」這場峰迴路轉、高潮迭起的世紀之戰，就連在大聯盟體系身經百戰的外援重砲費爾柴德（費仔）也直呼不可思議，「我從來沒有打過這樣的一場比賽，打到延長賽，雙方拉鋸互有領先，這麼棒的比賽體驗真的是第一次！」他將勝利歸功於球隊不可思議的凝聚力，更特別點名了在板凳席上聲嘶力竭的陳傑憲，「我感謝所有團隊成員，我們從頭到尾全力以赴。即便在落後的時候，是隊長給了我們無比的勇氣。這個團隊的氛圍是最棒的，球迷的支持更是令人驚嘆。氣氛真的太好了，非常感謝！」