我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（8）日特別赴板橋接雲寺參香祈福，致詞時提及編列8年1.25兆軍購，民眾家中都會裝保全或監視器為例，而台灣經濟成長好，國家有錢但有歹厝邊，所以讓國軍有更好的武器來保護國家，這應該很合理吧？而有人說編1.25兆這麼多，台灣是分8年編列，並以日韓為例，日本今年國防預算是1.8兆，韓國則是1.4兆，台灣應該合理吧。中央編列8年1.25兆軍購，卻被在野黨抨擊，藍白分別提出縮水版本特別條例，對此賴清德致詞時表示，去年經濟算不錯，稅金若拿來增加國防預算有需要嗎？以民眾家中都會裝保全或監視器為例，台灣經濟成長好，國家有錢但有歹厝邊，總是要強化國防力量，保護國家安全、社會安定，所已編列國防特別預算，讓國軍有較好的武器、系統來保護國家社會安全，應該是合理的吧。賴清德也提到，有人說編列1.25兆這麼多，他以日韓為例，日本今年國防預算是1.8兆，韓國則是1.4兆，而台灣是8年1.25兆，台灣經濟進步，所以稅收在增加，所以絕對有能力才做這樣的安排，經濟好、稅收增加發展經濟，來照顧人民，強化國防力量讓國家更安全，這應該都合理的安排。最後賴清德表示，國家只有一個，大家都是自己人，自己常說不同黨派沒關係，國家同一個比較要緊，為了國家安全、國家利益、人民福祉，「我們都應該團結在一起」。