3月女神節來臨，女性應該好好寵愛自己。台中福華大飯店推出為期一個月的「放閃女神節」優惠活動，集結館內人氣美顏、養生與質感生活商品，在豪吧門市與「饗福商城」同步開賣超值禮盒與福袋組合，優惠下殺55折起，囤貨要快。
福華飯店表示，「女神放閃福袋」下殺55折最超值，內容包含滴雞精、雪蛤燕窩飲、生普洱女兒茶面膜、FELLOW精品保溫杯、精選濾掛咖啡及品牌帆布提袋等多款商品，優惠價3,800元，一次入手健康、美顏與質感生活選物。
台中福華本次也推出養顏保養的「美麗覺醒」組合，雪蛤燕窩飲禮盒兩盒組，加贈靈感羽毛枕一顆，優惠價2,760元，約65折優惠，從保養到睡眠一次到位。另一款「元氣雙倍組」是滴雞精禮盒第二盒38折，雙盒優惠價2,180元，適合忙碌上班族與媽咪補充元氣。
除了禮盒優惠，1樓豪吧門市同步推出「幸福好咖日」，凡購買單片蛋糕或麵包，即可38元加購精選咖啡，用銅板價享受輕鬆下午茶時光。為響應永續旅遊概念，憑館內消費滿380元發票，即可用299元加購「法國密碼香榭輕旅組」優惠組合，持國旅卡消費，可再享多重滿額贈禮。
台中福華行銷公關企劃部協理簡若卿表示：本次活動透過線上「饗福商城」與實體門市雙通路促銷策略，結合美顏、養生與質感生活商品，希望在女神節檔期帶動電商與門市雙向消費動能，同時讓女性消費者在忙碌生活中也能寵愛自己，隨時隨地當個神氣女神。1F豪吧門市訂購專線：04-24631616轉2036豪吧（1F）。饗福商城 線上訂購：https://tc-howard.com/
