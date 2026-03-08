我是廣告 請繼續往下閱讀

根據環境部最新空氣品質監測資訊顯示，今（8）日環境風場為東北風，中南部位於下風處，環境污染物較易累積，高屏地區亮起對敏感族群較不健康的「橘色」等級燈號，並且隨大陸冷氣團明天南下，中南部地區可能更容易累積污染物，提醒較敏感的民眾外出記得佩戴口罩。依監測資料及氣象署最新氣象資料顯示，今日東北季風減弱，環境風場為東北風至東北東風，中南部位於下風處，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。環境部指出，明日大陸冷氣團南下，環境風場為東北風，中南部位於下風處，汙染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。而下週二受到大陸冷氣團影響及華南雲系東移，環境風場持續為東北風，環境部表示，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島地區，中南部位於下風處，污染物稍易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。