台灣在今（8）日早上11點對戰韓國，最終以5比4，一分之差，首度在WBC經典賽贏韓國，保住晉級八強的希望。而一直在關注賽況的台北市長蔣萬安，稍早也在臉書發文恭喜中華隊戰勝韓國，強調「謝謝中華隊，你們是臺灣的驕傲！」蔣萬安在臉書曬出自己抱著二寶、三寶一起看著電視轉播的畫面，表示在行程空檔和兒子吃午餐時，全家一起追轉播為台灣英雄吶喊。中華隊最終以5比4贏韓國，讓蔣萬安也忍不住再留言「恭喜中華隊在WBC第一次戰勝韓國。」文章一出，吸引大批支持者留言表示，「這就是中華隊的韌性」、「台灣英雄我們做到了」、「謝謝球員的努力」、「堅持到底，台灣精神」。不過，在台韓大戰前，蔣萬安有別於前一天吃美食替中華隊加油，今天反而挑戰韓國爆紅的「歪頭眨眼、跳海豹舞」來隔空應援中華隊。對此，蔣萬安表示，同事向我發起到韓國挑戰應該是有達標，最重要是大家一起為中華隊加油打氣，相信今天一定會能夠順利得勝。