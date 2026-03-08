我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，今（8）日在東京巨蛋上演令全台球迷心臟狂跳的「台韓史詩級血戰」。中華隊在背水一戰的絕境中，靠著張育成、鄭宗哲與費爾柴德的3發神級全壘打，與韓國隊一路慘烈鏖戰至九局4比4平手。進入延長十局的突破僵局制，因傷未先發的隊長陳傑憲靠著短打戰術神勇跑回致勝分，加上終結者曾峻岳強力關門，中華隊最終以5比4氣走韓國。從絕望的0勝2敗，到如今逆天改命拉出一波2連勝，中華隊以2勝2敗的戰績結束了小組賽，徹底保住了晉級八強的最後一線生機。雖然拿下了這場必須贏的比賽，但中華隊能否晉級，還得看明（9）日韓國與澳洲的最終戰果來精算「失分率」。面對這種「命運掌握在別人手裡」的煎熬，中華隊將士們選擇坦然面對。「我們很久沒有休息了，從台灣的四天到這裡，練球加上比賽，連八天沒好好休息過。」隊長陳傑憲賽後受訪時，語氣中帶著疲憊卻異常堅定：「明天剛好輪空，家人也有來，身心真的需要放鬆。至於比賽，我們不能控制別人的輸贏，我們能控制的就是在場上把比賽比好。現在命運在別人手上，我們只能靜待，相信老天會給我們一個好機會，我們會隨時做好準備！」從一開始連遭澳洲完封、被日本武士血洗，到如今連退捷克、韓國，大聯盟老將費爾柴德對這支球隊的韌性感到無比震撼：「我本人現在只想好好休息！我們團隊做了這麼棒的事情，從原本的0勝2敗，硬是拚成了2勝2敗。我們已經盡力而為，接下來就是聽天由命了。」相較於球員的感性，扛下極大壓力的總教練曾豪駒，對於接下來無法掌控的賽局演變，他表示：「這連四天的高張力比賽，選手與教練團隊都辛苦了。今天回去好好休息，明天陪家人走一走放鬆心情。當然，我們會去觀察後面的賽況演變，但我們要把心情維持在最佳狀態，