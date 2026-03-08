我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡中華隊比賽精彩瞬間

▲2026年世界棒球經典賽台韓大戰，古林睿煬先發前四局威風八面，完全封鎖韓國打者。（圖／記者葉政勳攝）

▲2026年世界棒球經典賽台韓大戰，鄭宗哲在六局轟出飛越中外野大牆的陽春砲。（圖／記者葉政勳攝）

▲「費仔」費爾柴德（圖右）在八局下半精準擊中唐寧81.4英里滑球，以100.6英里擊球初速轟出374英尺右中外野兩分砲。（圖／特派記者葉政勳攝）

▲中華隊隊長陳傑憲帶傷上場代跑，替中華隊攻下超前分。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.8）

▲WBC中華隊以5:4擊敗韓國隊，率先開轟的張育成、中繼登板守下戰局的孫易磊不禁落淚。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

▲中華隊經典賽以5:4打敗韓國，球員賽後興奮在球場擁抱。（圖／記者葉政勳攝）

▲WBC中華隊以5:4擊敗韓國隊，賽後投手孫易磊哭到滿臉漲紅。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

▲WBC中華隊以5:4擊敗韓國隊，賽後隊長陳傑憲感覺如釋重負地往休息室走去。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

▲目前我國的失分率為「0.129」，而澳洲目前為0，這意味著接下來韓國在對澳洲一場必須大量得分，才有機會幫助我國晉級。（圖／記者葉政勳攝）

▲WBC中華隊以5:4擊敗韓國隊，賽後許多球員都哭了。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

▲中華隊混血戰將「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long）與二壘手李灝宇的球衣被舉起。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

🟡東京巨蛋中華隊球迷熱血加油

▲大批台灣人前往東京巨蛋為中華隊應援。（圖／記者葉政勳攝）

▲2026世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰中，大批台灣人前往東京巨蛋為中華隊應援（圖／記者葉政勳攝）

▲WBC中華隊對上韓國隊的比賽，吸引眾多台灣球迷進場為中華隊加油。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

🟡信義區香堤大道廣場應援

▲WBC經典賽3月8日中華隊對韓國隊，民眾湧至信義區香堤大道廣場應援。（圖／記者林柏年攝）

▲WBC經典賽3月8日中華隊對韓國隊，球迷流下感動淚水。（圖／記者林柏年攝）

▲WBC經典賽3月8日中華隊對韓國隊，民眾湧至信義區香堤大道廣場應援。（圖／記者林柏年攝）

▲WBC經典賽3月8日中華隊對韓國隊，味全龍應援團與啦啦隊女孩們在現場與球迷一同應援。（圖／記者林柏年攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）今（8）日中華隊對上宿敵韓國隊，最終中華隊在延長賽十局以5：4贏下勝利，成為WBC賽會對韓國的首勝，分組確定2勝2負。本場賽事勝利瞬間引發全場球迷歡聲雷動，許多中華隊球員不只開心擁抱彼此，甚至還流下勝利後的男兒淚，感動無數球迷。《NOWNEWS今日新聞》特別紀錄中華隊對上韓國隊的勝利瞬間，帶領大家一同回顧這場精彩的殊死對決。