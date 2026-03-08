我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡阿嘎台韓之戰全程穿著韓國隊球衣幫對手應援。（圖／蔡阿嘎IG@yga0721）

▲蔡其昌（右）稱讚蔡阿嘎「很好！你有穿對衣服」。（圖／蔡阿嘎IG@yga0721）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽進行第4天，中華隊今（8）日上午對上強敵韓國隊，雙方追平比數至延長賽，讓全台民眾看得膽戰心驚，最終中華隊以5：4在第10局拿下勝利，保住晉級機會，這也是我國經典賽史上首次打敗韓國。有「反指標」稱號的網紅蔡阿嘎，今天全程穿著韓國隊球衣幫對手應援，中華隊一勝出，破萬名網友湧入他的社群平台致謝，「謝謝嘎哥！」蔡阿嘎今天赴東蛋看台韓大戰時，秀出身上所穿的韓國隊球衣，中華職棒會長蔡其昌見到他稱讚，「很好！你有穿對衣服！你也是台灣英雄！」而當台韓一路鏖戰到延長賽，蔡阿嘎還高調替韓國隊集氣，最後台灣確定以1分之差氣走韓國，蔡阿嘎發文寫下：「謝謝韓國！一輩子的好朋友！」蔡阿嘎反串文一發布，大批網友紛紛到他的粉專留言：「阿嘎謝謝你～今日VIP非你莫屬」、「謝謝最愛韓國的嘎哥」、「謝謝嘎哥的發揮」、「你的努力我們看的見」、「嘎哥台灣英雄」、「謝嘎哥挺爆韓國！」吸引近2萬人按讚。