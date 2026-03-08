我是廣告 請繼續往下閱讀

WBC經典賽中華隊以1分之差力克強敵韓國，總統賴清德社群發文引用今（8）日先發投手古林睿煬一句話「他們超強，但我們也超強！」Team Taiwan 直接用表現證明了這句話，東京巨蛋一次又一次響起最熟悉、也最驕傲的聲音「台灣尚勇」，最後賴清德說，這是小組賽最後一戰，能夠擊敗韓國、把晉級希望繼續留住，真的很讓人感動，「謝謝所有台灣英雄，你們都是我們最驕傲的Team Taiwan！」賴清德說，從古林睿煬先發四局、投到手指破皮，到林維恩、林凱威、孫易磊、張奕接力扛住壓力，最後曾峻岳成功關門，每一位投手都守住了屬於台灣的勝利希望。賴清德提到，打線也在關鍵時刻全面點燃。張育成、鄭宗哲以及Stuart Fairchild 的全壘打帶起全隊氣勢。最關鍵的時刻，江坤宇強迫取分，「台灣隊長」陳傑憲帶傷奮力撲壘跑回致勝分，讓全場瞬間沸騰。賴清德說，這一戰，每一位球員都拚到最後一刻，為台灣死命守住這場勝利。也正因如此，東京巨蛋一次又一次響起最熟悉、也最驕傲的聲音「台灣尚勇」！賴清德表示，這是小組賽最後一戰，能夠擊敗韓國、把晉級希望繼續留住，真的很讓人感動，「謝謝所有台灣英雄，你們都是我們最驕傲的Team Taiwan！」