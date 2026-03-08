2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），今（8）日台灣贏了！中華隊5比4擊敗韓國。麥當勞、肯德基秒殺「買一送一」優惠券狂炸，TEAM TAIWAN太開心，必勝客、達美樂披薩優惠再加碼，本文整理最新速食優惠一次掌握，狂歡慶祝吃到飽。
麥當勞：買一送一！全壘打得分優惠券加碼
昨日WBC經典賽台灣大贏捷克戰、今再氣走韓國，麥當勞急殺加碼得分送優惠：
◾️麥脆雞腿買一送一！3月9日11:00-23:59，至麥當勞全台門市說出通關密語「
一起Team Taiwan」，可享「麥脆雞腿買一送一」優惠！獲得「麥脆雞腿（乙塊）」 買一送一兌換券乙張（限同口味，兩塊原味或兩塊辣味； 部位恕不指定、更換；每間餐廳限量250份， 兌換券須於當日使用，每人憑券限購乙份）。
◾️單點焦糖奶茶（冰）半價、10塊麥克雞塊「現折10元」！麥當勞APP全球版捷克戰優惠券已發送。
麥當勞買一送一超爽WBC經典賽速食優惠，即日起至3月31日，「一起挺優惠券」38張最高省下2538元；歡樂送優惠同享。最新加碼「台灣尚勇！APP應援優惠」。
◾️麥當勞買一送一！即日起至3月31日，「一起挺優惠券」點此看，中杯飲料、咖啡、奶茶都「買一送一」。
◾️兩件59元起、套餐79元起！薯餅兩件59元、豬肉滿福堡兩件69元，大薯或6塊麥克雞塊兩件99元；「豬肉滿福堡加蛋＋薯餅＋金選美式咖啡」早餐三件組79元起；麥香雞／麥香魚／雙層牛肉吉事堡（3選1）＋4塊麥克雞塊＋小薯＋小杯飲品「四件組個人套餐」101元起。
肯德基：楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡買一送一！6炸雞＋6蛋塔333元神券
肯德基表示，感謝每一位選手的努力拼搏與全民熱血應援，「台灣尚勇 挺你到炸」優惠券開吃：
◾️買一送一！「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡 x 2」特價159元（原價318元，3月10日至售完為止）。
◾️買一送一！「奇巧可可流心三重奏蛋撻 x 2」特價55元（原價110元，3月10日至售完為止）。
◾️優惠代碼50488：「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻-超極酥 x 6」特價333元（3月10日至3月23日）。
德克士：買一送一！指定套餐「免費送炸雞」
慶祝台灣隊WBC經典賽再傳捷報！德克士延長應援優惠，3月5日至3月11日加碼：
◾️買一送一！清爽系飲品檸檬Light買一送一！
◾️免費送炸雞！全台門市購買指定漢堡套餐，免費獲得「咔滋脆皮炸雞」乙塊。
德克士力挺中華隊推出WBC應援套餐優惠：
◾️一棒入魂獨享餐109元！62折開吃芝士嫩煎雞腿堡＋黃金地瓜薯霸（中）／咔滋薯霸（中）擇一＋指定飲料。
◾️全場沸騰分享餐399元！59爽吃咔滋脆皮炸雞（5塊）＋咔滋香辣雞翅（3對）＋ 指定飲料4杯。
必勝客：披薩優惠買1送2狂加碼！免費送嫩雞球、薯金幣
必勝客表示，歡慶中華隊連續勝利，限時三大優惠碼爽吃。
◾️優惠碼97307：外帶買大披薩送大披薩、再送「薯金幣」！即日起到3月9日，現省644元起。
◾️優惠碼98308：外帶買大披薩送大披薩、再送「嫩雞球」！即日起到3月10日，現省634元起。
◾️優惠碼92109：買鱈魚塊4塊「免費送薯金幣」小份！即日起到3月10日，只要79元（原價118元）。
達美樂：買1送2優惠碼！「骰到6」強運套餐
達美樂力挺台灣，號召全民吃泡菜披薩不夠，推薦加碼全壘打球棒麵包、棒球披薩馬芬、三振對手蒜味巴掌麵包、骰到六可可馬芬，整套一起為中華隊應援。
◾️買1送2！優惠代碼「131169」：即日起至3月19日，全台門市外帶「大披薩買一送一送大可樂」。
◾️優惠碼831116：達美樂披薩強運套餐價格799元起。
資料來源：麥當勞、肯德基、必勝客、達美樂
