2026世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰今（8）日中午開打，比賽狀況膠著進入第十局延長賽，最後中華隊搶先拿下得點以5：4險勝韓國隊，讓全台球迷瞬間熱血沸騰。有剛好在韓國的球迷發現，韓國電視台在直播WBC時，對中華隊的稱呼不是「中華台北」而是韓文拼音的「台灣」，讓他有了他鄉遇故知的感覺，直呼「超感動。」台韓戰於今日激烈開打，不過不是所有球迷都能夠抽空並且買到票前往東京巨蛋觀賽，一名正在韓國球迷在社群發文寫下，「住在韓國還是要幫台灣加油，謝謝SBS把我們的名字韓文寫『臺灣』」，不同於國際賽事中被規定使用的名稱「中華台北」，而是在字卡上寫下了「타이완（台灣的韓文拼音）」，意外掀起許多討論。不只是SBS電視台直接寫上台灣，其他正在直播的平台也沒有稱呼台灣是中華台北，而是用「대만（台灣的韓文稱呼）」來轉播，讓許多網友看到後紛紛超感動，「不是要幫韓國講話但韓國新聞從來都是寫台灣」、「我也注意到這個，覺得感動」、「超級感動」、「看到台灣直接泛淚。」