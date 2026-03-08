我是廣告 請繼續往下閱讀

WBC史上首度擊敗韓國，但創造這段歷史的總教練曾豪駒，是在比賽結束後才意識到這件事的重量。賽後記者會上，曾豪駒、陳傑憲與費爾柴德用三段截然不同的告白，分享的不只是一場勝利感言，而是台灣棒球「黃金世代」用實力與凝聚力向全世界發出的熱血宣言，台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）直言：「大聯盟162場例行賽都比不上這4場熱血，每一球都很有意義，這也是這輩子沒有過的。」在大聯盟打滾多年的費爾柴德表示：「WBC這次打了四場比賽，那種熱情的感覺是完全不一樣的。」他說，國家與國家之間的對決，每一球的意義重大，不是大聯盟例行賽162場能夠相比的，「雖然只有四場比賽，但是和大聯盟162場相比，WBC的感情是非常熱血的，每一球都很有意義。」一位大聯盟球員，首次在台灣這支球隊身上感受到了職業生涯從未有過的東西，正是那股連外國人也無法抵抗的棒球魂。被問及WBC從未擊敗韓國、今晚終於成功的心情，曾豪駒的第一反應讓現場所有人意外，他說，比賽結束之後才知道這是WBC第一次擊敗韓國，「韓國每次精銳盡出，是很強勁的隊伍，這幾天我也有看他們的比賽，真的很凶悍。」他坦言，比賽進行中，教練團的全部心思都放在如何給球隊最好的應對方案，「我們知道韓國帶給我們的壓力，不斷思考如何去反擊。很高興我們成功了。」「小時候看經典賽，我們都知道對韓國沒有贏過。」陳傑憲指出，長大之後穿上國家隊戰袍，那份從小積累的遺憾變成了使命，「我們更有使命責任，要靠實力、靠運氣，在國際賽打贏韓國。」今晚台灣健兒成功辦到了，且意義遠不只停在今天，陳傑憲強調：「這對年輕球員來說是很好的信心，我們知道韓國很有實力，但下次遇到，我們已經不懼怕了。」「我們始終把自己當成一個挑戰者，去挑戰更高的殿堂、更強的國家！」陳傑憲驕傲地表示，這批黃金世代的球員已經用汗水證明，台灣絕對有本錢與世界各國列強較量，「真的很感謝隊友們那股不服輸的韌性。台灣雖然小，但從球迷、選手到教練團，我們擁有著很強的凝聚力，希望藉由這次的經驗，能讓全世界都看清楚，小小台灣，也有著撼動世界的堅強實力。」