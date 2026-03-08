我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰昨日現身日本東京巨蛋看球，為中華隊加油，而這也是1972年台日斷交以來，54年來首度現任閣揆赴日。對此在野質疑卓榮泰公器私用，卓榮泰今（8）日受訪時僅簡短回應，是休假日的自費且私人的活動。對此，海委會主委管碧玲表示，此行一定有會見日本政要，這是外交關係上的重大突破，明眼人都知道，「受中國的壓迫使然，卓院長看球賽，本質是外交突破，口頭必須說是私人行程，這並不難懂！」管碧玲今日在臉書發文表示，國家的處境而言，行政院長以「為球隊加油打氣」的原因，由運動部長陪同現身東京巨蛋球場，此行也一定有會見日本政要，這是外交關係上的重大突破，本質當然是公務行程。管碧玲指出，同樣的，以國家的處境而言，消息曝光，第一時間，為顧及日本政府面對的中日關係，基於善意，低調的說明是「私人行程，當天來回」，這很容易懂：就是對日本的善意，也是外交處境下的「官方說法」。管碧玲續指，「我自己參與的外交工作，也是一樣：台灣的外交凡涉及對方是民意機關者，我們比較沒有顧慮；如果涉及對方是行政部門者，我們往往就是『行動直接，言語迂迴』，有時甚至必須公開否認！」管碧玲直言，「明眼人都知道：受中國的壓迫使然，卓院長看球賽，本質是外交突破，口頭必須說是私人行程，這並不難懂！院長自費其實是對台灣複雜政局的體察，是院長的承擔！」