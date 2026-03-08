我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列在2月28日對伊朗進行聯合空襲，如今戰事已經進入第九天。以色列在當地時間7日開始空襲伊朗首都德黑蘭多處燃料儲存設施，有消息人士透露，這波攻擊標誌著對伊朗戰爭進入下一階段。綜合CNN、紐約時報、以色列時報等外媒報導，以色列國防軍（IDF）證實，7日晚間襲擊了伊朗德黑蘭的多處燃料儲存設施。據悉，這些設施負責將燃料分配給「包括伊朗軍事單位在內的各種消費者」。以色列國防軍（IDF）在聲明中指出： 「這是一次重大打擊，標誌著進一步加深對伊朗恐怖政權軍事基礎設施破壞的又一舉措。」伊朗法斯通訊社（Fars）引述軍方消息人士，德黑蘭西部3座石油儲存設施遭以軍戰機襲擊，分別位於德黑蘭的庫哈克（Kuhak）、沙赫蘭地區，以及德黑蘭以西的卡拉吉市（Karaj）。從社群媒體上流傳的影片可以看到，德黑蘭與鄰近阿爾博爾茲省多處燃料儲存設施遇襲後，現場火光沖天、濃煙密布，夜空被大片紅光照亮。此外，路透社拍攝的影片也顯示，德黑蘭的沙赫蘭（Shahran）石油儲存設施正冒出熊熊烈火與濃煙。以色列軍方發言人德弗林（Effie Defrin）7日晚間在聲明中表示，軍方近期「已推展到下一階段行動」，擴大打擊伊朗政權的主要生產設施。也有消息人士向CNN透露，以色列已開始打擊伊朗境內的石油儲存設施，作為這場戰爭下一階段行動的一部分。以色列國防軍總參謀長薩米爾（Lt. Gen. Eyal Zamir）5日時曾預告以色列正邁向行動的下一階段，但當時並未詳述具體步驟。薩米爾在影片聲明中強調：「在這一階段，我們將進一步拆解該政權及其軍事能力。我們還有更多不打算公開的『驚喜』在後頭。」