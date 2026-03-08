我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽C組賽事爆出大冷門，韓國代表隊在今（8）日的台韓大戰中，歷經延長賽苦戰最終以4：5不敵中華隊。遭遇二連敗的韓國隊目前戰績1勝2敗，排名慘跌至C組第四，晉級之路亮起紅燈。韓國國內輿論對此極度不滿，韓媒《朝鮮日報》更以「東京慘事」形容這場敗仗，並痛心疾首地發問：「為什麼輸給台灣會變成一種日常？」韓國隊在今日的比賽中雖然展現鬥志，幾度追平比分，但在第10局突破僵局制中守備出現瑕疵，加上戰術執行失敗，最終以1分之差吞下關鍵敗仗。這場失利讓韓國隊繼日韓大戰後再度受挫，排名落後於日本、澳洲及中華隊，位居C組第四。韓國媒體指出，目前的晉級條件已極為苛刻，必須寄望澳洲隊在接下來的賽事中徹底失速才有轉機。韓國主要媒體在賽後隨即發布頭條新聞表達不滿。《朝鮮日報》以「再次發生的東京慘事」為題，感嘆韓國棒球的墮落，文中更辛辣地指出：「為什麼輸給台灣現在已經成了家常便飯？」《東亞日報》則以「晉級8強：亮起紅燈」來形容代表隊岌岌可危的處境。韓媒分析認為，過去韓國隊在國際賽對陣中華隊具有壓倒性優勢，但近年來實力差距顯著縮小甚至被超車，這場在東京巨蛋的敗仗，被視為韓國棒球競爭力全面下滑的鐵證。目前的晉級算式對韓國極為不利。韓國隊雖然尚未正式出局，但主動權已完全喪失。若要挺進8強，除了明日必須大勝澳洲外，還得祈禱澳洲今晚不敵日本。場邊捕捉到的畫面也顯示，韓國球星金慧成在賽後難掩失落，在休息區垂頭喪氣，甚至無法抬起頭來面對球迷。韓國隊能否在最後一刻上演奇蹟，全韓國球迷都在屏息以待。