我是廣告 請繼續往下閱讀

決定自

9日（週一）凌晨1時起，調漲汽油批售價格每公升1.5元、柴油批售價格每公升1.1 元，市場零售價格由加油站自行決定。

受美伊戰爭升溫影響，國際油價快速飆升，台灣中油昨（8）日罕見提前宣布調整油價，雖如預期調漲，但幸好緊急啟動措施使得不至於價格大漲，台塑石化也同步跟進中油，宣布自明日（週一）凌晨1時起，調漲汽油批售價格每公升1.5元、柴油批售價格1.1元，民眾今日快把握最後機會趕緊去加油。台灣中油原定明日中午公告油價變動，但公司昨日提前表示，本週受美伊戰爭擴大影響波斯灣國家原油出口及部分產油國減產，市場擔憂衝突升級影響原油供應，導致國際油價大幅上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應各調漲5.4元及4.8元。惟政府綜合考量國際能源成本上升及減緩油價上漲對民生物價的衝擊，除政府仍維持貨物稅減徵外，另啟動穩定因應措施，本週國內油價整體調幅約5%，以95無鉛汽油為例，每公升約調漲1.5元左右，合計汽、柴油各共吸收3.9元及3.7元，盼在兼顧市場機制下，降低對民眾日常生活與產業營運的影響，並持續維持國內物價穩定。原先市場預期若完全依照浮動油價公式調整，中油汽油漲幅可能逼近4元，甚至成為史上第三大漲幅，不過政府啟動穩定措施並調降貨物稅吸收部分成本，使得實際漲幅明顯縮小。對此，