張育成連4場敲安 抗韓首次打擊就開轟

中華隊頂級核彈頭 鄭宗哲中外野超遠陽春砲

「費仔」棒打大聯盟投手 逆轉2分全場沸騰

▲2026年世界棒球經典賽台韓大戰，「費仔」費爾柴德面對韓國，八局擊出2分砲。（圖／記者葉政勳攝）

台灣隊長陳傑憲帶傷上場 用命跑回致勝分

6名投手車輪戰 韓國打線全場僅4安

▲2026年世界棒球經典賽台韓大戰，古林睿煬先發對決韓國，主投四局，被打出2支安打，送出1次三振失1分。（圖／記者葉政勳攝）

延長賽本壘攻防 吳念庭快傳擋下關鍵一分

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），中華隊C組預賽最後一場鏖戰十局以5比4氣走韓國，不只保住晉級8強機會，也是中華隊經典賽史上首次擊敗韓國，盤點本場獲勝6大亮點，除了張育成、鄭宗哲、「費仔」Fairchild的全壘打外，延長賽隊長陳傑憲帶傷跑壘再次締造經典。「國防部長」張育成賽前就是中華隊打線手感最穩定的存在，預賽前3場都有擊出安打，此役面對韓國先發柳賢振，二局上擔任首棒打者，在0好1壞的況下，看中一顆偏低待在好球帶內變化球，一棒掃出陽春砲替中華隊先馳得點，也帶動整隊士氣。旅美好手鄭宗哲今年休賽季不斷遭美職球隊DFA，但仍接受中華隊徵召，經典賽面對捷克5打席4次上壘，還跑出3盜，因此抗韓大戰持續擔任開路先鋒。此役四五2局，台灣打線受到韓國第二任投手郭彬壓制，1比1的緊張局面，鄭宗哲擔任六局首名打者，兩好三壞纏鬥後，逮中一顆內角97MPH的速球，直接飛越東京巨蛋中外野大牆，球擊球初速106.1英里、擊球仰角36度、飛行距離達386英尺，讓中華隊重新要回領先。台美混血的「費仔」Fairchild預賽前兩戰一安難求，直到捷克戰才擊出內野安打和滿貫砲，本場比賽面對韓國，帳面上5打數1安打看似不亮眼，但唯一一支安打，就是在第八局中華隊1分落後時擊出的逆轉2分砲，。回顧當時情境，韓國場上投手是能在大聯盟穩定輪值的遊騎兵混血好手唐寧（Dane Dunning），江坤宇率先擊出安打，兩出局費仔站上打擊區，0好1壞的情況下，唐寧不慎將變化球方在紅中位置，費仔掃出右外野全壘打，替中華隊要回1分領先。費仔和唐寧過去在大聯盟曾對決2次都被解決，第一支安打就是經典賽的全壘打。陳傑憲再經典賽首戰因為觸身球導致手指骨裂，不過日本、捷克賽前都在場邊連打、傳接球，究竟是否上場引發球迷關注，終於在台韓戰延長賽，陳傑憲帶傷擔任突破僵局制的二壘跑者。當時中華隊選擇讓蔣少紅短打推進，想不到韓國隊內野選擇傳三壘，陳傑憲用盡全力狂奔，甚至在手指骨裂的情況下使用頭部撲壘，成功站上三壘壘包，隨後再靠著江坤宇的短打奔回中華隊第5分，大聯盟轉播單位也不斷重播陳傑憲滑上三壘後怒吼的畫面，激勵全台灣球迷。中華隊先發投手古林睿煬主投四局，被打出2支安打，送出1次三振失1分；第二任投手林維恩2.1局使用34球飆3K，挨了韓國開路先鋒金倒永一發2分砲；林凱威七局下登場投球，使用7球完成0.2局。八局孫易磊接力上場送出2K，1次保送和被金倒永一發二壘安打失1分，九局上完成2出局後，共使用36球退場；張奕接替登板投完第九局。十局下突破僵局制，曾峻岳上場關門；中華隊將士用命，6名投手吃完十局，韓國豪華打線全場4安，金倒永一個人敲2發長打，大聯盟好手李政厚4打數0安打。台韓大戰延長賽十局下，落後一分的韓國隊也選擇用短打將二壘跑者推進到三壘，中華隊守護神曾峻岳一出局面對洛杉磯道奇的金慧成，成功利用球威讓對方出棒受擠壓，擊出一壘方向反彈球。此時韓國三壘跑者金周成想直接透過腳程跑回追平分，但原先就縮小守備範圍的中華隊早有準備，一壘手吳念庭接球後快傳，蔣少宏接球觸殺，將韓國隊最重要的一分擋在本壘前，最後金倒永擊出外野飛球接殺，中華隊終於在經典賽擊敗韓國。