2026世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰今（8）日中午開打，比賽超膠著甚至比分追平進入第十局延長賽，最終中華隊以5：4險勝韓國隊，讓許多觀眾都看得非常緊張。本次台韓大戰，不只是台灣、韓國球迷高度關注中，就連日本球迷也都守在直播前看，許多觀看線上直播的粉絲看著台韓戰膠著的賽況，也緊張地說：「本屆最精彩比賽！」在日本的球迷可以透過Netflix收看獨家直播，許多日本觀眾邊看邊身歷其境地發彈幕（留言），看著台灣韓國互轟全壘打，甚至打到第九局仍然平局進入加長賽，大家紛紛直呼「腦汁要流出來啦」、「果然有全壘打的比賽才有趣啊」、「這真是一場艱難的比賽、「這是這次小組賽最有趣的一場比賽」、「別國（台灣）的應援氣氛就是不一樣呢、「為什麼觀眾會這麼滿啊」，在讚嘆比賽精彩之際，同時滿臉問號為何台灣韓國之戰可以把位於日本的東京巨蛋坐滿。2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽第4天，中華隊今日上午在東京巨蛋對上多年宿敵韓國隊，雙方一路膠著到第十局延長賽，最終中華隊以5：4在第10局拿下勝利，保住晉級機會，這也是我國經典賽史上首次打敗韓國，創下了意義非凡的瞬間。