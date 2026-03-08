這場勝利之所以格外珍貴，不只是因為中華隊首度在WBC舞台擊敗韓國，更在於球評眼中，這是一支「非典型的中華隊」，在一度領先、遭逆轉、又被追平的過程中，最終沒有重演過往國際賽後段崩盤的劇本，而是靠韌性把比賽贏回來。

我是廣告 請繼續往下閱讀

球評認為，這是中華隊近年最值得肯定的進步之一：從過去常在壓力下出現動搖，到如今能在比賽最混亂、情緒最起伏的時候穩住節奏，這支球隊展現出的抗壓性，已經與過去很不一樣。

▲WBC中華隊以5:4擊敗韓國隊，賽後古林睿煬哭到泣不成聲。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

球評分析，這正說明現在的中華隊已不再只是一支靠情緒與單點爆發拚球運的球隊，而是能在不同局面中切換打法，該轟的時候轟，該點的時候點，顯示成熟度明顯提升。

尤其10局下，曾峻岳先讓韓國推進成功，卻在一出局三壘有人局面下，製造本壘封殺，再解決韓國最具威脅性的金倒永，完成高難度關門任務。

▲中華隊在東京巨蛋4萬584名觀眾的見證下，歷經10局延長賽，靠著骨折仍堅持代跑的隊長陳傑憲拚命滑壘，以及江坤宇的關鍵強迫取分，最終以5：4險勝韓國。（圖／記者葉政勳攝）

球評形容，這是一支「非典型的中華隊」，因為它不再只是扮演被逆轉、被命運捉弄的那一方，而是能在最緊繃的時刻，穩穩把該拿的分數拿下，把該守的出局數守住。

▲「費仔」費爾柴德在WBC經典賽表現亮眼在全台爆紅，但有球迷發現他神似飾演「奇異博士」的英國演員班奈狄克康柏拜區，瞬間引發網路討論。（圖／記者葉政勳攝、摘自IMDb）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，WBC）C組預賽，中華隊今(8)日與韓國鏖戰至延長10局，最終靠著陳傑憲帶傷代跑、江坤宇短打建功，以及曾峻岳在10局下守住最後防線，以5：4驚險擊敗韓國，拿下本屆預賽第2勝，也保住晉級8強的一線生機。球評指出，這場比賽之所以特殊，在於它打破了過往外界對中華隊的既定印象。長年以來，中華隊在國際賽經常給人「前段能咬住、後段容易被翻盤」的印象，尤其2013年經典賽對日本遭逆轉的畫面，至今仍是許多球迷心中的痛。這一戰對韓國，中華隊先靠張育成與鄭宗哲兩發陽春砲兩度取得領先，卻又在中後段被金倒永的長打追上甚至超前，讓場邊與電視機前的球迷，再度浮現「那種不好的感覺是不是又回來了」的念頭。但這一次，中華隊沒有崩。八局上，江坤宇先敲安上壘，接著Stuart Fairchild轟出關鍵逆轉2分砲，把比分改寫為4：3；雖然韓國很快又在下個半局追成4：4平手，比賽被拖進突破僵局制，但中華隊在延長賽裡仍穩穩執行戰術，最終拿下致勝分。這場勝利的另一個重要畫面，發生在10局上。中華隊啟用手指骨裂的隊長陳傑憲擔任突破僵局制的起始跑者，他雖然帶傷上陣，仍憑著強烈的求勝意志拚命跑回本壘，攻下中華隊關鍵第5分。球評直言，這一幕不只是戰術執行，更是全隊士氣的象徵。賽後甚至有外國球迷主動詢問，「第10局那位手指包得緊緊的球員是誰？」當得知那是台灣隊長陳傑憲後，不少現場觀眾都對他的拚戰精神留下深刻印象。球評也提到，陳傑憲這一戰的身影，已不只是台灣球迷的精神支柱，更在東京巨蛋圈粉台、日、韓三地球迷。包括日本媒體也注意到，這場台韓戰在東京巨蛋形成少見的「主場感」，一壘側台灣應援席聲勢驚人，目測約有7成觀眾為台灣球迷，當全場一起高唱應援歌曲、亮起手機燈海時，那種震撼感已經超越一場普通的小組賽。從比賽內容來看，中華隊的贏球方式也很有代表性。正規9局的4分全部來自全壘打，分別是張育成、鄭宗哲與Fairchild的兩分砲，展現中華隊此役在長打端的破壞力；投手方面，古林睿煬先發4局只被敲2安，前4局更曾送給韓國打線12上12下，開局內容幾近完美。林維恩在接手後雖挨了金倒永兩分砲，但整體仍完成2.1局、送出3次三振，扮演重要銜接角色。後段由林凱威、孫易磊、張奕一路撐住局面，最後再由曾峻岳守下突破僵局制。球評直言，這不只是球威，而是心臟。過去台韓大戰，台灣球迷總有一種複雜心情：明明每次都覺得有機會，卻往往差那麼一點，最後輸在關鍵時刻。但球評認為，近幾次國際賽中華隊其實已逐步扭轉這樣的情勢，這一場5：4擊敗韓國，就是最具代表性的一戰。它不只是帳面上的1勝，更是心理層面的突破。在一度被逆轉、又再度追平的高壓劇本裡，中華隊沒有被過去的失敗經驗拖住，反而把比賽帶進自己能掌控的節奏。雖然中華隊目前仍未確定晉級，還得視韓國與澳洲後續賽果而定，但這場勝利已足夠讓台灣球迷重新燃起希望。球評認為，無論最終能否搭上8強列車，這場比賽都已證明，中華隊在12強奪冠後，不只是多了一座冠軍獎盃，更真正提升了整體比賽氣質與關鍵時刻的抗壓能力。從張育成先聲奪人，到鄭宗哲、Fairchild輪番開轟；從陳傑憲帶傷代跑，到曾峻岳守住最後一個出局數，這場5：4，寫下的不只是中華隊WBC史上對韓國的首勝，也可能是一支新中華隊正式成形的象徵。