欣興去年第4季營收季增2%、年增18%，毛利率季增至15.7%，主要是稼動率提升與產品組合優化，加上業外受惠金融評價利益與退稅使稅率僅剩5.65%，推升稅後純益至35.3億元，季增61%、年增62倍，每股獲利（EPS）2.32元。2025年營收年增13.7%，毛利率13.9%，稅後純益66.7億元，年增31.3%，EPS為4.38元。欣興2月營收繳出淡季不淡表現，單月合併營收達116億元，雖較1月下滑9.1%，但仍年增16.2%，改寫歷年同期新高；累計前2月營收243.67億元，年增25.1%。同日，富時台灣50指數最新季度調整名單出爐，欣興也首度躋身納入名單。由於上游材料價格持續上揚，IC載板廠欣興3月起再度調漲ABF載板，客戶為了搶產能，與欣興簽下長期合約（LTA），多數LTA為期5年，部分為3年或7年，預付款今年就會入帳，做為擴充ABF載板資金來源，估計欣興到今年年底ABF載板產能有望較去年底提升40%。展望今年第1季營運，分析師表示，公司認為所有產品項將維持90%的高稼動率水準，使營收與毛利率都將優於上季，另外，已針對原物料漲價而向客戶反映價格，且漲價幅度優於上季下，原本因應Resonac漲價而使欣興逐季調漲ABF價格的預估基礎，在欣興第1季開始轉嫁上漲成本下，上修全季營收與毛利率預期，且在所有產品項處於高稼動率水準中，看好毛利率有機會加速優化，整體預估全季營收為362.5億元，季增4.5%、年增20.5%，毛利率17.1%，稅後純益24.4億元，季減30.8%、年增1.6倍，EPS 1.6元。同時，2026年營收預估為1,703億元，年增29.7%，毛利率20.4%，稅後純益164.7億元，年增1.4倍，EPS上看10.4元。