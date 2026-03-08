我是廣告 請繼續往下閱讀

前總統蔡英文將在3月19日前往東吳大學政治系，以「八年領航，青年續航」為題進行卸任後首場校園演講，將分享過去八年執政期間的切身經驗，勉勵學生堅持初心、勇往直前，報名將於3月9日中午12時準時開放。東吳大學政治系於臉書發文表示，在面對現今截然不同的政治情勢，許多青年可能感到徬徨、不安，甚至對未來失去熱情，為此特別邀請蔡英文前往校園演講，這也是她卸任後的首場校園講座。活動將於3月19日下午1時30分至3時，在東吳大學外雙溪校區普仁堂舉行，中午12時開放進場。東吳大學政治系指出，本次活動除了蔡英文擔任主講人外，也邀請東吳大學政治學系副教授陳方隅擔任與談人，共同探討學生們提出的問題。若時間允許，也將視情況開放現場問答環節，報名將於3月9日中午12時準時開放。東吳大學政治系強調，本場活動僅限東吳大學學生參與，報名正取名單將另行公布。活動當天雖開放現場排隊候補，但不保證能夠進場。此外，為配合維安需求，進場時將進行安檢，參與者須攜帶相關證件配合身份查驗，未攜帶證件者將不予入場。