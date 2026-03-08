台灣真的贏韓國了！2026世界棒球經典賽今（8）日台韓大戰，從中華隊首戰即出師不利、傷兵輸澳洲，再經歷被日本13:0完封的重挫後，預賽最後對上韓國隊各界都不看好，沒想到中華隊緊咬不放，最終以5:4在經典賽20年來首度擊敗韓國。「愛國主播」徐展元13年前痛哭「好想贏韓國」願望成真，他也激動表示：真的好爽贏韓國！不少民眾也大讚，比12強贏日本還爽！
20年宿命之戰終破！中華隊擊敗韓國寫下歷史
2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）預賽最終戰，中華隊今（8）日迎戰宿敵韓國隊，在此之前，李灝宇未開打就因傷退賽、陳傑憲首戰骨裂成傷兵，在各界都不看好的這場台韓大戰，中華隊再次證明「棒球是圓的！」死咬韓國隊進入延長賽第10局，終以5:4在經典賽奪下20年來首次戰勝韓國的佳績！
這是經典賽開打20年以來，台灣隊首次打贏韓國隊。在2013年經典賽期間，負責播報台韓大戰的體育主播徐展元，當時賽後忘情痛哭喊出「真的好想贏韓國」，至今13年已成為全民共同最大心願。今（8） 日在新北市民廣場直播派對應援中華隊的徐展元，於中華隊獲勝第一時間立刻在社群發聲：「真的好爽贏韓國！」
徐展元在粉專表示：「在WBC台灣真的贏韓國了！最感動的是這批年輕的中華隊，在整場緊繃的戰況中，能夠頂住壓力，最終獲得勝利！」
比分拉鋸到最後一刻！延長賽10局定生死
從中華隊2局上1比0領先、到5局下半被追平；6局上2比1再度領先，下半場卻被逆轉2比3落後；8局上半「費仔」擊出逆轉2分砲、4比3領先，8局下又被追平4比4平手。最終在延長賽突破僵局制，10局上中華隊再得1分，並成功守住10局下完全沒失分，終以5比4斬獲勝利。
徐展元提到，中華隊全場經歷「3次領先、2次平手、1次落後」，而且都是1分差距，如此起伏跌宕、僵持不下的過程，緊張程度與2013年經典賽一路2比0領先到8局下半才被逆轉輸球不一樣，也跟2024年世界12強賽，中華隊在第2局就6比0領先、最終贏球，球員心理狀態更是大不相同。
史詩般的勝利！全民沸騰：真的贏韓國了
中華隊精彩的表現全民都看在眼裡、也深受感動，甚至有許多民眾都認為，不管有沒有打進8強，中華隊睽違20年首度擊敗韓國隊，在大家心中已拿下冠軍！
徐展元的太太、同為主播的谷懷萱第一時間留言大讚：「不只是贏韓國，而是第一次經典賽贏韓國，感動人心啦啦啦」。新北市長侯友宜也在留言區現身感謝：「我們一起見證歷史！」
資深球迷表示，「第一次在球場看球看到哭，Fairchild那一發超前兩分彈，陳傑憲手傷堅持代跑還撲下去，張育成賽後抱著隊友哭，大家真的很想贏，而且也夠努力了。」大批粉絲更是激動到不行：「比12強贏日本還讓人淚奔」、「這個時刻等了13年」、「贏韓國就是爽」、「今天都忘了要呼吸」、「我們真的贏韓國了！」
