WBC 世界棒球經典賽今（8）日上演焦點台韓大戰，中華隊展現驚人韌性與團隊戰力成功擊敗韓國，全台球迷熱血沸騰。華信航空為慶祝中華英雄奪下關鍵勝利，宣布推出國內全航線85折限時優惠，即刻起至3月9日上午09點59分前，旅客只要透過華信航空 APP 購票並輸入折扣碼 「WBC308」 即可享優惠，邀請全台球迷一起慶祝勝利的喜悅。華信航空董事長陳大鈞表示，棒球是台灣最具凝聚力的運動，今天中華隊擊敗強敵韓國，再次展現台灣棒球的實力與韌性，也讓全台球迷深受感動、全台灣團結一心。華信航空很榮幸能以實際行動與球迷一同分享這場振奮人心的勝利。華信航空總經理莊明哲指出，中華隊在場上的拼勁感動每一位國人，為回饋廣大球迷熱血吶喊的辛勞，華信航空特別在賽後推出國內航線 85折限定優惠，無論是前往花東漫遊或是離島度假，華信航空邀請大家帶著勝利的好心情，跟著中華隊的氣勢一起起飛！即刻起至2026年 3月9日上午09點59分前，只要在華信航空APP購票並輸入折扣碼「WBC308」就享國內全航線85優惠，旅遊期間自3月15日起至2026年6月30日止，數量有限、用完為止，敬請把握。華信航空APP整合多項實用功能，讓您的旅程從預訂到登機都更加順暢便利。本次優惠折扣碼僅限透過華信航空官方 APP 購買國內各航線全額機票，詳細優惠內容歡迎立即下載華信航空APP查詢。