臺南市政府客家委員會今（8）日於臺南市客家文化會館舉行臺南市客家文化會館改善工程完工典禮暨『戀‧土地 敬‧伯公』特展開幕儀式，客家委員會客家文化發展中心謝勝信主任、臺南市政府徐健麟副秘書長、馮祥勇顧問、臺南市議會Ingay Tali穎艾達利議員、李啓維議員、周嘉韋議員、林美燕議員、王家貞議員及朱正軒議員及多位立委、議員的助理皆到場共襄盛舉，在各界貴賓與鄉親朋友共同見證下，正式宣告會館整建完成並開啟呼應年後「伯公生」節慶特展，為臺南客家文化推廣再添新頁。臺南市政府由徐健麟副秘書長代表黃偉哲市長出席致詞表示，市府長期重視多元族群文化發展，客家文化會館是推動客家文化保存、教育推廣與族群交流的重要場域。此棟客家文化會館建物為民國85年啟用，長年以來因整體硬體設備老舊劣化產生漏水等問題，市府相當重視，在113年編列2,500萬預算改善館舍基礎設施設備。此外感謝客家委員會經費支持，得以同步針對會館性別友善空間改造，2案工程完工優化會館整體環境，提升公共使用品質，打造更友善、安全活動空間。今天的攝影藝術展活動非常棒，透過攝影描寫客家文化的傳承和歷史文化。客家委員會由客發中心主任謝勝信代表古秀妃主委出席時表示，古秀妃主委非常重視客語環境的營造與客語的日常化，也期待文化會館不只是展示空間，更是大家可以親近客語、接觸客家、交流情感的生活場域。客家委員會也持續透過各項計畫支持臺南客家文化事務的建設營造與環境優化，讓民眾願意走進來、願意停留，語言與文化就能在生活中自然傳承下去。也感謝臺南市政府支持，在會館整修完成開館之際合作展出『戀‧土地 敬‧伯公《餞影》—典藏攝影藝術展』臺南巡迴特展，以影像為媒介，向過往生活致敬，也映照出客庄文化在時代洪流中的韌性與溫度，邀請大家一起來觀展。臺南市客委會主委陳新裕表示感謝市府及客家委員會大力支持改善工程，本次針對會館的性別友善空間設計、建築通風與廁間使用便利性加以改善，營造更舒適、安全且性別友善的公共空間，讓不同年齡層的民眾都能安心、自在參與文化活動，同步推出的「戀‧土地 敬‧伯公」特展，源自臺灣客家文化館「餞影」的精選移展，加入臺南在地的特色主題，用影像呈現客庄生活的多元樣貌。本次展覽特別結合農曆二月初二「伯公生」，歡迎大家來客家文化會館看展，感受臺南客家獨特伯公信仰文化。臺南市客委會表示，未來臺南市客家文化會館將持續辦理多元展覽、文化體驗、講座及教育推廣活動，深化客家文化扎根工作，促進族群交流，落實文化平權與永續發展目標。「戀‧土地 敬‧伯公」特展即日起至9月8日，每週二至週日上午9:00至下午5:00（週一及國定假日休館）於臺南市客家文化會館展出，歡迎市民朋友踴躍前往參觀，感受客家文化的深厚底蘊與在地精神。