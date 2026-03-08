我是廣告 請繼續往下閱讀

好想贏韓國的起源！徐展元的願望終於成真

▲熱血主播徐展元曾在2013年經典賽時吶喊「好想贏韓國」。（圖／記者林柏年攝影）

WBC中華隊 vs 韓國歷年戰績

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今（8）日中華隊對上宿敵韓國隊，最終中華隊在延長賽10局以5：4拿下勝利，江WBC對韓國4連敗終結，也讓主播徐展元13年前「好想贏韓國」的願望終於成真。《NOWNEWS》也帶您回顧歷屆經典賽韓國對戰中華隊的戰績，新世代中華隊真的帶領全台灣球迷走出恐韓症。「好想贏韓國」出自2013年3月5日第三屆世界棒球經典賽（WBC）預賽，中華隊對戰韓國隊時，在賽事後半遭到逆轉，熱血體育主播徐展元在轉播中哽咽喊出「真的好想贏韓國」，成為台灣棒球迷抒發抗韓情結的經典畫面。2013年第三屆經典賽，中華隊和韓國在分組最後一役交手，當時台灣2連勝氣勢正旺，而且在台中洲際棒球場主場出賽，當時其實非常有機會拿下經典賽史上對韓國的首勝。這場比賽中，中華隊派出左投陽耀勳先發，他前2局封鎖韓國攻勢沒有失分。2局下弟弟陽岱鋼擊出安打並跑回第1分，也終於結束在經典賽對韓國連續19局沒有得分的紀錄。但陽耀勳在第3局因手指破皮被迫離場，接手的投手王鏡銘與羅錦龍都穩住未失分。陽岱鋼在第4局又打出1分打點安打，中華隊打完7局以2比0領先，眼看就要拿下經典賽對韓國首勝。直到第8局，中華隊由郭泓志上場投球，沒想到連續被敲出2支安打先丟1分，接著又被姜正浩擊出逆轉2分砲，戰局瞬間風雲變色，終場中華隊反以2比3落敗。雖然在比較失分率後仍順利晉級8強，但主播徐展元賽後哭著說出那句痛徹心扉的，成為全台灣球迷至今難忘的經典畫面。事實上，世界棒球經典賽時從2006年開始舉辦，今年進入第六屆賽事，中華隊在前四屆賽事都與韓國隊被分在同組別，有4次交手紀錄，僅2023年第五屆被分在不同組別，但過去中華隊打韓國是一場未勝，直到2026年才破除連敗魔咒，以下為完整記錄：2006年首屆經典賽，3月3日中華隊在A組初賽的首戰對手就是韓國。韓國當時派出大聯盟資歷的投手接力壓制中華隊，讓台灣打線遭到完封，終場以0比2落敗。後續中華隊又在隔天以3比14遭日本扣倒，最終以1勝2敗成績無緣晉級。2009年第二屆WBC經典賽，中華隊首戰對手又是韓國。當時先發投手李振昌首局就大爆炸，投出4次四死球，加上被李晉暎擊出滿貫全壘打，中華隊在第1局就陷入0比6落後。中華隊全場只打出3支安打，還被韓國製造5次雙殺，整場不論投球或打擊都相當低迷，最終以0比9慘敗。台灣在這場重創後士氣大受影響，隔天「晚接午」對上中國隊再度輸球，24小時內連吞2敗慘遭淘汰，寫下隊史經典賽最慘的成績。2013年經典賽中華隊被分在B組，預賽最後一場由中華隊對上韓國。中華隊派出旅日效力於軟銀的左投陽耀勳先發，對上當時正在服兵役、效力於警察廳隊的左投張元準。在這場經典對決中，陽耀勳雖然成功壓制韓國打線，但因手指流血只投2.2局就被迫退場。後續中華隊仍有不少精彩守備演出，打完7局仍以2比0領先。直到第8局郭泓志登板，接連被敲出2支安打丟1分，隨後姜正浩轟出2分砲逆轉比分，韓國以3比2領先，也讓當時轉播的徐展元賽後哽咽喊出：「好想贏韓國」。最終韓國、中華隊與荷蘭戰績同為2勝1敗，經比較失分率後，由荷蘭與中華隊晉級下一輪。中華隊第二輪對上日本以3比4惜敗，接著又遭古巴14比0扣倒，最終止步8強。2017年第四屆經典賽可以說是首爾慘案，中華隊與韓國、荷蘭以及首次參加會內賽的以色列一同分在A組，在於韓國首爾高尺巨蛋對決，中華隊連續兩戰對上以色列以及荷蘭吞下連敗，中華隊在分組最後一戰對上韓國，但賽前兩隊都已無緣晉級8強，因此成為一場面子之戰。中華隊前2局就遭韓國打線痛擊，陷入0比6落後。但中華隊不放棄，在第7局奇蹟般追成8比8平手。9局下蔣智賢擊出二壘安打點燃希望，但韓國推出王牌守護神吳昇桓救援，他連續三振林智勝與高國輝兩名強打，接著再解決陳鏞基，化解再見危機。比賽賽進入延長賽，韓國在10局上士氣大振連得3分，最終以11比8擊敗中華隊，中華隊0勝3敗成為分組墊底，也吞下經典賽對韓國4連敗。2026年世界棒球經典賽，中華隊在C組預賽最後一場對決韓國。賽前韓國在經典賽對戰中華隊保持4連勝優勢，中華隊由古林睿煬先發，強碰韓國王牌柳賢振。張育成與鄭宗哲分別在2局上與6局上轟出陽春全壘打取得領先，但韓國靠金倒永的2分砲逆轉。8局「費仔」費爾柴德轟出2分砲再度超前，但金倒永不甘示弱，敲出帶有1分打點的安打追平比分。進入延長賽後，中華隊在10局上利用短打戰術攻下超前分，曾峻岳10局下成功關門，最終中華隊以5：4險勝韓國。此役之後，中華隊也打破經典賽對韓國0勝的紀錄，國際賽「恐韓症」的時代正式畫下句點。