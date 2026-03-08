我是廣告 請繼續往下閱讀

▲見到中華隊勝出的那瞬間，籃籃不停激動地原地跳躍、舉手，邊大叫邊爆哭。（圖／籃籃IG@lan0716）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽第4天，中華隊今（8）日上午在東京巨蛋對上宿敵韓國隊，雙方一路鏖戰到長賽，最終中華隊以5：4在第10局拿下勝利，保住晉級機會，這也是我國經典賽史上首次打敗韓國。「樂天應猿團」推進隊長籃籃（籃靖玟）在東蛋現場見證歷史性一刻，當場尖叫、灑淚，她用沙啞的聲音喊著「謝謝你們沒有放棄」，39秒影片讓超過2萬人按讚。稍早，籃籃在粉專上傳中華隊扳倒韓國隊前一刻的短片，只見10局下半，韓國隊在一出局情況下攻占三壘，隨後擊出一記內野滾地球，台灣隊捕手蔣少宏在本壘前成功觸殺跑者，形成第二個出局數，接著最後登板的投手曾峻岳讓金倒永擊出右外野飛球被接殺，順利結束比賽。籃籃見到中華隊勝出的那瞬間，不停激動地原地跳躍、舉手，邊大叫邊爆哭，她用沙啞的聲音隊中華隊喊著：「好棒...你們好棒！」一旁的統一獅應援團長York、兄弟象應援團長小白也抱在一起哭成一團，場面令人動容。「謝謝你們沒有放棄」，籃籃在配文寫下，網友紛紛表示：「謝謝籃籃永遠帶著球迷們不離不棄，有籃籃的中華隊跟樂天真好」、「真的會哭出來，太棒了」、「這是感動的淚水」、「我也不放棄支持籃籃！」