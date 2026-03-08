我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，今（8）日在東京巨蛋上演的「台韓生死戰」猶如一部史詩級電影，中華隊最終以5：4逆轉擊退宿敵韓國。扛下先發重任的「火球男」古林睿煬完美壓制，更激動落下男兒淚。受訪時他原大讚台灣隊長陳傑憲，「他是全台灣最棒的男人。」這場史詩戰役的最瘋狂高潮，莫過於10局上中華隊攻佔壘包後，由因傷未先發的陳傑憲強行上場代跑，並在成功的短打戰術掩護下跑回致勝分。古林睿煬在賽後受訪時表示：「他（陳傑憲）真的是全台灣最棒的男人了吧！都骨折了還可以這樣子（上場代跑），我真的覺得他非常厲害！」古林紅著眼眶說道：「他是我很嚮往、也是我很想學習的目標。」此役除了是國家級的世仇對決，韓國隊更派出了古林睿煬的好友郭彬登板中繼，在東京巨蛋上演了另類的「台韓火球好友對決」。談到這段插曲，古林破涕為笑，坦言當下在休息室看著好友登板，心情真的超級矛盾又奇妙：「一方面真的很希望他投得很好，但另一方面，又超希望他被我們打爆！我相信他對我應該也是一模一樣的心情。」他笑說，看到好朋友表現出色，自己今天也投得很好，最重要的是中華隊最後贏球了，「這就是最棒的結局，大家都不留遺憾。」一整年在海外征戰的極度疲勞，加上必須在東京巨蛋扛下「抗韓不能輸」的壓力，古林睿煬在滿場台灣球迷的震耳欲聾應援聲中，情緒徹底潰堤。他坦言，其實在比賽才進行到第一、二局時，站在投手丘上的自己就已經感動到有點泛淚。「我一直在想，什麼是一場讓人感動的比賽？要怎麼去重現小時候看中華隊帶來的那種感動？我覺得要先感動自己，才能感動其他人。今天我們做到了，希望也有感動到大家！」「希望大家不要只有贏球才喜歡我們。」古林強調，在賽季初期要把狀態硬拉上來應付這種超高強度的國際賽，對所有選手來說都非常痛苦與折磨，「我們前面真的打得很好，我們有實力也一直都在拚命。不管好與壞，希望你們都可以幫我們加油、多給我們鼓勵，因為我們真的很棒！」