▲林襄在日本超有名，不少日本球迷、粉絲都在計程車上、下車處等她。（圖／記者張一笙攝）

東京司機開口就提林襄 直呼日本人都知道

▲CTAMAZE成員林襄在中華隊面對捷克隊賽前進行表演。

啦啦隊文化紅到海外 台灣女神受關注

▲不少日本球迷、粉絲特地進場看比賽，就是為了要看到峮峮和林襄（如圖）。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（WBC）期間，大批台灣球迷與啦啦隊成員湧入日本觀戰，讓東京巨蛋周邊相當熱鬧，人氣啦啦隊女神林襄也現身東京應援，而她的高人氣甚至延伸到日本街頭。《NOWNEWS今日新聞》記者在東京街頭招計程車後，司機認出我們是台灣來的球迷，興奮地跟記者分享：「剛剛上一趟我就是載到林襄！」記者詢問他為什麼知道她是林襄時，對方表示：「她在日本真的超有名！」《NOWNEWS今日新聞》記者在東京街頭搭乘計程車時，司機得知乘客是來自台灣的球迷後，立刻興奮分享一段剛剛發生的趣事，他表示自己上一趟載到的乘客就是林襄，語氣中難掩驚喜，司機甚至主動提起她的名字，讓記者一時之間相當意外，也顯示林襄的知名度早已跨越球場，延伸到日本街頭。當記者好奇詢問司機是如何認出林襄時，他毫不猶豫地回答：「她在日本真的很有名。」司機表示自己平常就有在關注日本與台灣的棒球相關內容，因此對台灣啦啦隊文化也略有了解，能夠親自載到這位人氣啦啦隊女神，讓他覺得十分有趣，也忍不住與乘客分享這段難得的經驗。近年台灣職棒啦啦隊文化逐漸在亞洲體壇打出名號，不少韓國與日本球迷也開始關注台灣應援風格。林襄過去因外型亮眼與活潑個性，在社群與球場都累積大量人氣，不僅在台灣爆紅，也在日本與韓國擁有不少粉絲，此次她現身東京巨蛋應援，也再次帶動話題，甚至連計程車司機都能一眼認出。隨著經典賽持續進行，中華隊在預賽拿下2勝2敗的成績，尤其今（8）日擊敗「世仇」韓國隊，讓此次賽事關注度來到最高點，不少人也在社群分享合照與見聞。「林襄旋風」也刮進東京街頭，成為本屆經典賽場外的另類焦點。這次連日本司機都主動提到她的名字，也讓不少球迷笑說：「台灣啦啦隊文化真的成功走向國際。」