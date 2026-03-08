我是廣告 請繼續往下閱讀

針對考照制度上，今年 3月30日起大小型車場考將增加三項考驗項目，以加強鑑別度，包含小型車新增無號誌路口停讓行人，以及起步、環場轉頭檢查視野死角，大型車也要考指差確認，沒有執行扣分32分。

成績達 70分以上才合格，未確實執行者，將無法通過考試。

為加強考試鑑別度，交通部去年10月推動「駕照管理新制」，其中針對考照制度，今年3月30日起小型車場考新增無號誌路口先停再開、視野死角確認，大型車須做指差確認三項考驗項目，若考生沒有執行相關動作，一次即扣32分就出局，以此估算新制上路未來每年將有25.9萬名考生恐受影響。交通部去年推動駕照管理新制，分別針對筆試、路考及駕訓方面來加強，其中公路局監理組長吳季娟表示，吳季娟提到，據去年統計顯示，考取小型車駕照人數約24.3萬人、大型車則為1.6萬人，目前全台小型車駕訓班有216家、大型車班則為36家。而駕訓班除了持續加強考生教育訓練外，各監理所站及駕訓班場地已完成設置，評分基準及成績紀錄表法制作業已完成，後續各監理單位及駕訓班將調整考場評分表看板，並於本月30日前陸續完成各項準備工作。