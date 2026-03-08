為加強考試鑑別度，交通部去年10月推動「駕照管理新制」，其中針對考照制度，今年3月30日起小型車場考新增無號誌路口先停再開、視野死角確認，大型車須做指差確認三項考驗項目，若考生沒有執行相關動作，一次即扣32分就出局，以此估算新制上路未來每年將有25.9萬名考生恐受影響。
交通部去年推動駕照管理新制，分別針對筆試、路考及駕訓方面來加強，其中針對考照制度上，今年3月30日起大小型車場考將增加三項考驗項目，以加強鑑別度，包含小型車新增無號誌路口停讓行人，以及起步、環場轉頭檢查視野死角，大型車也要考指差確認，沒有執行扣分32分。
公路局監理組長吳季娟表示，除了不斷宣導停讓觀念，為更強化相關觀念，汽車場考考驗項目加強停讓行人等考驗，其中，小型車考驗評分表修正重點包含行經行人穿越道沒有減速停讓，將扣32分。
造成很多事故原因之一的視野死角也納入場考，吳季娟指出，場內路考環場道路行駛時，車輛開始起步前或內繞、打方向燈時，需轉頭查看後照鏡、檢查視野死角，該動作沒做到將扣32分。
根據規定，成績達70分以上才合格，未確實執行者，將無法通過考試。
大型車部分，公路局指出，大型車增加起駛前及轉彎前應執行指差確認動作，駕駛並須口誦「左方、右方、前方、視野輔助安全」，沒有執行者扣分32分。
吳季娟提到，據去年統計顯示，考取小型車駕照人數約24.3萬人、大型車則為1.6萬人，目前全台小型車駕訓班有216家、大型車班則為36家。
而駕訓班除了持續加強考生教育訓練外，各監理所站及駕訓班場地已完成設置，評分基準及成績紀錄表法制作業已完成，後續各監理單位及駕訓班將調整考場評分表看板，並於本月30日前陸續完成各項準備工作。
