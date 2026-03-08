我是廣告 請繼續往下閱讀

台北101董事長賈永婕特地飛往東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）台日大戰，卻在臉書發文強調「正義總有一天會到」，又被爆出堵在公共入口拍照、喊口號，讓日本人感到疑惑和困擾。對此，粉專政客爽狠酸，「我說過支持賈永婕去選市長選總統不是講講的，真的太期待了」。政客爽在臉書發文開嗆，「賈永婕在wbc棒球賽一直強調『正義總有一天會到』，雖然不知道在供三小但好像很厲害的樣子，原來她要爭取的正義是『跨越國界的個人秀場』，失敬失敬，給日本人看笑話了。」政客爽狠酸，能在講求「不給他人添麻煩」的日本，成功將東京巨蛋的公共入口轉化為私人的實境秀攝影棚，「這確實不簡單，如同『假懂』所說的『我選什麼都能凍蒜』，因為『假懂』的行徑，讓我們知道了普通的球迷進場是為了看球，但優雅的公眾人物進場是為了『成為風景』。」政客爽嘲諷，「假懂」堵住通道並不是自私，那是在營造一種「眾星拱月」的氛圍，讓後方的日本人與台灣球迷體驗一下「擠邊邊」的謙卑，正是在異國推廣台灣特有的排隊美學，當那一聲聲熱情的「Team Taiwan」與「加油」在侷促的入口迴盪時，「假懂」傳遞的是一種大聲公式的輸出，管他旁邊的日本人是否困惑，只要相機裡的構圖是完美的，那流量自然會大爆發。政客爽直言，我們必須體諒，名利場的燈光總是刺眼的，刺眼到讓人看不見「公共空間」四個字怎麼寫，感謝「假懂」，讓我們在東京巨蛋不僅看到了球賽，還看到了一場活生生的「國民素質現形記」；政客爽也在留言區表示，「我說過支持賈永婕去選市長選總統不是講講的，真的太期待了」。