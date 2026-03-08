我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，中華隊今（8）日在東京巨蛋以5：4奇蹟般血戰擊退宿敵韓國，奪下WBC歷史性的抗韓首勝！當最後一個出局數抓下，中華隊年僅弱冠的火球男孫易磊，在場邊再也壓抑不住緊繃的神經，激動地落下男兒淚。賽後受訪時，他不僅吐露了差點搞砸比賽的龐大壓力，更親自揭秘他在場上「深情親吻帽子」的感人舉動，直言：「感覺做什麼，都不夠表達我對全台灣的感謝！」身為備受期待的旅外大物，孫易磊在這場高張力的「台韓生死戰」中登板後援，承受著常人難以想像的極限壓力。「其實剛剛覺得那份壓力有點沉重，很怕自己搞砸這場比賽。」孫易磊紅著眼眶坦言，直到學長們幫忙收下勝利，緊繃的情緒才稍微平復。但他也透露，真正讓他能在這座大舞台上穩住陣腳的，是滿場的台灣球迷，「從賽前唱國旗歌開始，就非常有感觸，真的是狂起雞皮疙瘩的感覺！在東京巨蛋，大家唱得這麼大聲，覺得全場都是我們的人，這對我幫助蠻大的，讓我在場上沒有感到那麼緊張。」面對韓國隊頂尖打線，孫易磊也親身體驗了世界級賽事的殘酷。談到比賽中挨轟的失投球，他心有餘悸地說：「第一場做得不太好的地方，這場都有改進。但那顆失投球，真的是一出手，你就知道球沒有跑到要求的位置，然後順理成章就被打出去了，這代表面對這些頂級打者，真的是『一顆球都不能失投』。」在最危急的時刻，是老大哥張奕登板幫他化解危機。孫易磊充滿感激地說：「很謝謝張奕學長，他上來跟我說節奏要變換，還告訴我『不要管他上一次打全壘打，就是一顆一顆慢慢丟』。也謝謝打者們打得這麼好，希望以後還可以跟這群學長們同隊！」這場比賽最令球迷動容的一幕，是孫易磊在場上脫下球帽、深情親吻的畫面。當記者問及這個動作的涵義時，孫易磊哽咽地說：「其實我們在對日本那場大比分落後時，全場台灣球迷的加油聲還是好大、好大。真的很謝謝球迷們大老遠來這裡，不管我們表現是好是壞，都一直在幫我們加油。我真的不知道該怎麼謝謝他們……感覺做什麼，都不夠表達我對他們的感謝啦！」