2026年世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰今日落幕，中華隊在歷經10局苦戰後以5：4險勝韓國。賽後，中華職棒大聯盟會長蔡其昌現身東京巨蛋場邊，情緒激動地接受媒體訪問。他因連日來高分貝為球員加油導致聲音沙啞（燒聲），仍感性地表示：「這是一場中華隊將士用命，從地獄爬出來的比賽！」「我到現在還沒有辦法平復，聲音已經發不大出來了。」蔡其昌會長在訪問時顯得相當興奮，他提到韓國隊此次精銳盡出，堪稱史上最強狀態，從昨日韓日大戰中便能見識到韓國強勁的實力，因此今日中華隊的表現更顯珍貴。蔡其昌感慨表示：「最讓我感動的是我們每一個球員，在我們已經跌落地獄的時候，大家團結一心從地獄爬出來。」他指出，中華隊在場上展現的韌性與纏鬥能力，充分證明台灣絕對有實力與世界頂尖隊伍抗衡。談到比賽過程，身為資深球迷的蔡其昌也直呼「受不了」。他形容這場比賽張力極大、戲劇性滿分，「雖然我們現在能不能晉級還必須掌握在別人手中，但這是一場一輩子難忘的比賽，心臟不好的人可能要特別小心一下。」蔡其昌最後給予這場勝仗極高的評價，認為這是一場「足以列入教科書」的經典戰役，並再次感謝全體選手的拚勁與國人的支持。雖然中華隊已完成預賽賽程，但晉級態勢仍需看今晚「日澳大戰」的結果。蔡其昌強調，無論結果如何，這場台韓大戰所展現的精神已經感動了所有人，他也將繼續陪著中華隊奮戰到最後一刻。